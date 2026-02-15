Wohnhäuser bei Bränden im Zillertal zerstört

Von: apa

Bei Bränden im Tiroler Zillertal wurden in der Nacht auf Sonntag mehrere Wohnhäuser komplett zerstört. In Ried im Zillertal gerieten zwei aneinandergereihte Häuser in Vollbrand und ein Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren wurde ausgelöst. Auch in Mayrhofen wurde ein Wohnhaus durch ein Feuer unbewohnbar gemacht, berichtete die Polizei. Es gab keine Verletzten.

In Ried im Zillertal war der Löscheinsatz auch am Vormittag noch im Gange, hieß es von der Polizei zur APA. In einem der beiden Häuser befanden sich indes einige Kaninchen, Hühner, Wasserschildkröten und eine Katze. Wie viele der Tiere verendeten, war noch unklar. Zahlreiche Zillertaler Feuerwehren waren an den Löscharbeiten beteiligt. Über 100 Feuerwehrleute sollen beteiligt gewesen sein. Über die Brandursache war noch nichts bekannt.

In Mayrhofen wiederum brach das Feuer laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache im Bereich der Terrasse aus. Der Bewohner des Hauses war nicht zu Hause, ein Nachbar setzte den Notruf ab und verständigte weitere Bewohner angrenzender Häuser. Rund eine Stunde später wurde von der Feuerwehr bereits “Brand Aus” gegeben. 45 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Mayrhofen und Ramsau bekämpften die Flammen. Die Brandermittlungen der Polizei dauerten noch an.