100 Betrugsopfer gingen Fake-Alpino auf den Leim

Pieve di Soligo/Salò – Nachdem rund 100 Ladeninhaber und einfache Bürger von einem Betrüger, der sich als Alpino ausgab, um einen Gesamtschaden von Tausenden von Euro erleichtert wurden, sind in Pieve di Soligo in Venetien Wut und Entsetzen groß. Da er damit sehr erfolgreich war, versuchte ein Betrüger in Salò am Gardasee mit derselben Masche auf “Kundenfang” zu gehen. Bevor größerer Schaden angerichtet wurde, konnte er durch Warnungen der örtlichen Alpini-Gruppe rechtzeitig gestoppt werden.

Letzten Erkenntnissen zufolge wandte der 45 bis 50 Jahre alte Serienbetrüger seine Masche das erste Mal am 26. September an. Der tadellos gekleidete Mann, der sich seinen Opfern als Alpino vorstellte, gab vor, im Auftrag der Alpini-Gruppe von Pieve di Soligo für eine Lotterie Geld zu sammeln.

Wortreich machte er seinen Betrugsopfern weis, dass das Geld der Lotterie für die Anschaffung eines Kleinbusses für den Transport von behinderten Kindern und älteren Menschen bestimmt sei. Beim Gewinnspiel, so der Betrüger im mittleren Alter, seien schöne Preise wie kleine Blechkanister mit Olivenöl, Weinflaschen, aber auch Gutscheine für eine Massage in einem Wellnesshotel zu gewinnen.

Da die örtliche Alpini-Gruppe für ihre Wohltätigkeit bekannt ist, schöpften die Opfer keinen Verdacht und händigten dem Betrüger, meist ohne zu zögern, Summen zwischen 40 und 80 Euro aus, für die sie im Gegenzug eine handgeschriebene Quittung samt Lotteriescheinen erhielten. Im Lauf der folgenden Wochen gelang es dem Betrüger, der alle Dörfer und Fraktionen der Umgebung von Pieve di Soligo und Valdobbiadene abklapperte, rund 100 Ladeninhaber, aber auch einfache Bürger zu überlisten und eine Summe von wahrscheinlich mehreren Tausend Euro in die eigene Tasche zu wirtschaften.

Der Betrug flog auf, als der Leiter der Alpini-Gruppe von Pieve di Soligo, Albino Bertazzon, von der Sache Wind bekam. “Am Freitag, den 11. Oktober, rief mich abends eine ältere Dame an und bat mich, ob am nächsten Tag nicht ein Alpino vorbeikommen könne, um ihr die Öl- und Weinflaschen, die sie angeblich bei der Scarpona-Lotterie der Alpini gewonnen hätte, ins Haus zu liefern. Ich fiel aus allen Wolken. Da wir zu dieser Zeit für keine Lotterie sammelten, merkte ich sofort, dass es sich um das Werk eines Betrügers handelte. Ich rief den Bürgermeister an, aber es war bereits zu spät. Am nächsten Tag kam heraus, dass im Vertrauen auf die Wohltätigkeit der Alpini viele Leute bereits 40, 50 oder gar 80 Euro gespendet hatten”, ärgert sich Albino Bertazzon.

“Die Videoüberwachungskameras mehrerer Geschäfte, die von ihm ‘besucht’ wurden, schossen Bilder, in denen der Betrüger deutlich zu erkennen ist. Den Carabinieri, die mit den Ermittlungen betraut sind, wurde das gesamte Videomaterial ausgehändigt. Ich verurteile die Taten auf das Schärfste. Wir alle hoffen, dass er in Bälde gefasst und vor Gericht gestellt werden kann. Vor allem aber wünsche ich mir, dass er die unrechtmäßig erworbenen Geldsummen an die Opfer zurückgibt und unsere Alpini für den entstandenen Imageschaden entschädigt”, fügt der Bürgermeister von Pieve di Soligo, Stefano Soldan, hinzu.

“Als wir der Betrugsserie auf den Grund gingen, teilten uns die Ladenbesitzer mit, dass nicht nur sie, sondern auch ihre Verwandten, die Geschäfte in den Nachbargemeinden haben, gefälschte Lotteriescheine erworben hatten. Der Einzige, der den Betrug durchschaute, war der Inhaber des Fahrradgeschäfts, der ihm Folgendes ins Gesicht sagte: ‘Der Alpini-Raum liegt gegenüber meinem Geschäft. Wenn sie eine Lotterie veranstaltet hätten, hätte ich davon erfahren!’ Es ist schäbig, die Gutgläubigkeit der Leute zu missbrauchen. Mit der Not behinderter Kinder und deren Eltern spielt man nicht!”, betont der Leiter der Alpini-Gruppe von Pieve di Soligo gegenüber dem Reporter der Mediaset-Sendung Pomeriggio Cinque, die dem Betrugsfall einen ausführlichen Fernsehbericht widmete.

Obwohl er längst aufgeflogen ist, soll der Betrüger offenbar noch immer in der Umgebung von Pieve di Soligo und Valdobbiadene unterwegs sein und nach Opfern Ausschau halten, aber die Carabinieri sind ihm dicht auf den Fersen. Da die Masche offenbar Erfolg verspricht, versuchte ein Betrüger in Salò am Gardasee damit ebenfalls auf “Kundenfang” zu gehen. Bevor größerer Schaden angerichtet wurde, konnte er durch Warnungen der örtlichen Alpini-Gruppe rechtzeitig gestoppt werden.

“Achtung, ein falscher Alpino im Alter von rund 30 Jahren treibt sich in der Gegend herum und bittet im Namen unserer Alpini-Gruppe in Salò um Spenden. Solltet ihr von ihm angesprochen werden, bitten wir euch, ihm kein Vertrauen zu schenken und umgehend die Ordnungskräfte zu verständigen”, so die Alpini-Gruppe von Salò am Gardasee.