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Den ganzen Tag in der Sonne verbracht

19 Jugendliche erleiden Hitzschlag an der Adria

Dienstag, 23. Juni 2026 | 15:30 Uhr
Update
Den ganzen Tag in der Sonne verbracht Hitze Sommer
APA/APA/dpa/Thomas Warnack
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Von: apa

Wegen mutmaßlichem Hitzschlag sind in dem norditalienischen Adria-Badeort Lignano Sabbiadoro 19 österreichische Jugendliche medizinisch versorgt worden. Bei den Betroffenen handelt es sich um Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren, die zum Camping in Lignano eingetroffen waren. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag, berichtete die Regionalzeitung “Messaggero Veneto”.

Die Jugendlichen waren nach ihrer Ankunft in dem Urlaubsort unmittelbar an den Strand gegangen und hatten dort den gesamten Tag verbracht. Nach Angaben der Zeitung hielten sie sich ohne ausreichenden Sonnenschutz in der Sonne auf und nahmen zudem zu wenig Flüssigkeit zu sich. Die Rettungsleitstelle entsandte zwei Krankenwagen aus Lignano Sabbiadoro und Latisana sowie ein Notarztfahrzeug. Insgesamt waren acht Einsatzkräfte vor Ort. Bei deren Eintreffen zeigten noch 13 Jugendliche Symptome, die auf einen Hitzschlag. hin deuteten.

Neun Jugendliche in die Erste-Hilfe-Station in Lignano gebracht

Neun Jugendliche wurden zur Beobachtung und Rehydrierung in die Erste-Hilfe-Station in Lignano gebracht. Nach Angaben der Rettungskräfte wiesen sie eine deutlich erhöhte Körpertemperatur auf. Bei sechs weiteren Betroffenen hatten sich die Beschwerden bereits gebessert. Sie konnten in ihre Unterkunft zurückkehren. Über den weiteren Gesundheitszustand der Jugendlichen wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Italien ist derzeit mit einer Hitzewelle konfrontiert. Nach Angaben von Meteorologen sorgt eine subtropische Hochdrucklage mit heißer Luft aus Nordafrika für außergewöhnlich hohe Temperaturen. Besonders betroffen sind die norditalienische Ebene des Flusses Po, die Binnenregionen Mittelitaliens sowie Sardinien. Dort liegen die Temperaturen teilweise bis zu zehn Grad über den für Ende Juni üblichen Durchschnittswerten.

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