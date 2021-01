Anblick des Grauens: Vögel sterben in Scharen in Rom

Rom – Der Silvesterabend in Rom hat ein erschreckendes Bild geboten: Hunderte von toten Vögeln lagen auf den Straßen rund um den Hauptbahnhof am Boden. Die Ursachen sind derzeit noch unklar. Tierschützer machen allerdings Feuerwerkskörper und Silvester-Raketen für das Massensterben verantwortlich.

Videos, die in den sozialen Netzwerken geteilt wurden, zeigen, wie Vögel in Scharen panikartig zwischen den Häusern durch die Luft fliegen, während man im Hintergrund das Krachen des Feuerwerks hört.

This is so sad. People don’t realize how fireworks freak animals like birds, squirrels, raccoons, rabbit etc out.

Many cats and dogs get lost, and are injured during these times as well.

We need to do better. https://t.co/rVvFhVWTjd

