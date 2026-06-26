Antonelli dominiert Trainingstag in Spielberg

Von: apa

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat den Formel-1-Trainingstag vor dem Großen Preis von Österreich mit zwei Bestzeiten dominiert. Der Mercedes-Shootingstar drehte in der zweiten Einheit am Freitagnachmittag in 1:07,014 Min. die schnellste Runde des Tages auf dem Red Bull Ring in Spielberg, er war wie in der ersten Session nicht zu schlagen. Dahinter folgte das McLaren-Duo Oscar Piastri (+0,237) und Lando Norris (+0,325). Red-Bull-Pilot Max Verstappen wurde jeweils Vierter.

George Russell kam im zweiten Mercedes bei Temperaturen von 32 Grad (Luft) und 45 Grad Celsius (Strecke) bei spärlich gefüllten Tribünen in der Steiermark nicht über den sechsten Platz hinaus. Ferrari fuhr indes den Erwartungen in den freien Trainings hinterher. Barcelona-Sieger Lewis Hamilton wurde jeweils Fünfter, Charles Leclerc am Nachmittag Achter, nachdem er beim ersten Abtasten von Nachwuchsfahrer Dino Beganovic (Schweden) ersetzt worden war.

Hitzewarnung für den Grand Prix

Das Qualifying findet am Samstag (16.00 Uhr) statt, der Grand Prix im Murtal steigt am Sonntag (15.00 Uhr/alle Sessions live ServusTV, Sky). Wegen prognostizierter Temperaturen von bis zu 36 Grad war vom Automobil-Weltverband FIA am Donnerstag eine Hitzewarnung ausgesprochen worden. In der WM-Wertung führt der Italiener Antonelli vor dem achten Saisonrennen 41 Punkte vor Hamilton und 50 vor Russell.

Zu Beginn der ersten Trainingseinheit des Red-Bull-Heimrennens hatte Verstappen mit Kupplungsproblemen zu kämpfen. Der Niederländer blieb zweimal mit seinem Boliden in der Boxengasse liegen und musste von seinen Mechanikern wieder zurückgeschoben werden. Norris konnte wegen eines Hydraulik-Lecks erst eine Viertelstunde vor Ende der einstündigen Einheit auf die Strecke. In der zweiten Session musste Sergio Perez seinen Cadillac wie schon zu Mittag mit einem Defekt abstellen.