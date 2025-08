August bringt Wintereinbruch in den Dolomiten – Video

Von: luk

Canazei – Es ist ein überraschender Wintergruß im Hochsommer: Auf der Marmolata, dem höchsten Berg der Dolomiten, ist es am Samstag zu Schneefall gekommen. Bereits am Morgen zeigte das Thermometer auf der Punta Penia minus zwei Grad und oberhalb von 2.500 Metern fielen dicke Schneeflocken. Das war etwa auch am Stilfser Joch sowie am Schnalstaler Gletscher der Fall.

Webcams der Plattform dolomitesmeteo.it zeigen ein weiß überzogenes Gipfelpanorama, das eher an Januar als an Anfang August erinnert. „Für diese Höhenlage ist Schneefall im Sommer nichts Ungewöhnliches, viel seltener sind hingegen die für Juli und Anfang August typischen Höchstwerte von über zehn Grad, wie wir sie zuletzt hatten“, erklärt Flavio Tolin von dolomitesmeteo.it, der auch die Webcam an der Punta Penia betreibt.

Auch andere Gipfel in den Dolomiten meldeten Neuschnee, darunter der Piz Boè sowie das Gebiet rund um die Puez-Hütte in Südtirol. Die Schneefallgrenze lag teils bei rund 2.450 Metern.

Der Kälteeinbruch ist Teil eines markanten Wetterumschwungs, der bereits vor einigen Tagen angekündigt wurde. In den Tallagen und im Flachland – etwa in Venetien – gingen teils heftige Gewitter nieder. Neben Starkregen wurden auch großkörnige Hagelschauer und sogar Wasserhosen über dem nördlichen Adriatischen Meer registriert.

Der Ausblick auf die kommenden Tagen wird aber wieder etwas sommerlicher.