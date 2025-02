Außenseiter Olly gewinnt Musikfestival von Sanremo

Liedermacher und Rapper Olly fährt zum ESC in die Schweiz

Von: apa

Das traditionelle Musikfestival von Sanremo ist nach fünf Tagen mit dem Sieg eines jungen Außenseiters zu Ende gegangen. Am frühen Sonntagmorgen kürten die italienischen TV-Zuschauer und eine Jury den 23-jährigen Liedermacher und Rapper Olly zum Gewinner. Er darf Italien mit seinem Siegersong “Balorda nostalgia” beim Eurovision Song Contest in der Schweiz vertreten.

Der aus Genua stammende Olly hatte bereits vor zwei Jahren in der Kategorie für junge Talente am Sanremo-Festival teilgenommen. Mit seinem Sieg hatten nur wenige gerechnet, “Es ist absurd, aber es ist geschehen: Ich habe gewonnen!”, feierte der überglückliche Künstler, der Musik und Gesang studiert und auch in Wirtschaft promoviert hat. Er zählte nicht zum engsten Kreis der Favoriten des beliebten Lieder-Wettbewerbs.

Olly behauptete sich gegen die Favoritin Giorgia

Olly behauptete sich gegen die erfahrene Favoritin Giorgia, eine 53-jährige römische Sängerin, die es nicht in den engen Kreis der fünf Bestplatzierten schaffte. Am Festival hatten neben einer jüngeren Sängergeneration, die aus Talentshows hervorgegangen ist, auch erfahrene und populäre Größen der italienischen Popmusik wie Massimo Ranieri und Marcella Bella teilgenommen.

Das Festival von Sanremo fand zum 75. Mal statt und sorgt in dem Mittelmeerland immer wieder für Rekordquoten. Auch dieses Mal lockte es die Italiener in Scharen vor die TV-Geräte und bescherte dem öffentlich-rechtlichen Sender RAI Rekordeinschaltquoten. Moderator und künstlerischer Leiter des Wettbewerbs im altehrwürdigen Teatro Ariston war der Showmaster Carlo Conti, der das Festival bereits in den Jahren 2015 bis 2017 moderiert hatte.

29 Sängerinnen, Sänger und Bands stellten sich dem Wettbewerb. Drei Voting-Gruppen – Pressejury, TV-Publikum und Jury – bestimmten den diesjährigen Sieger unter den Gruppen und Sängern, die am Wettbewerb teilnahmen. Der Sieger ist traditionell Italiens Kandidat beim Eurovision Song Contest, der heuer vom 13. bis 17. Mai in Basel stattfindet.

Ältester Popmusik-Wettbewerb Europas

Viele Stars der italienischen Popszene sind in den vergangenen Jahren aus dem Festival hervorgegangen, darunter Zucchero, Eros Ramazzotti, Laura Pausini und Vasco Rossi. Das “Festival della canzone italiana”, so der offizielle Name, ist der älteste Popmusik-Wettbewerb Europas. Sanremo gibt es bereits seit 1951. Seitdem findet der Gesangswettbewerb jedes Jahr im Winter statt – in den ersten Jahren noch im Casino von Sanremo, seit 1977 im Teatro Ariston.

Ursprünglich wurde das Festival als eine Art “Liedwettbewerb” ins Leben gerufen, aber im Laufe der Jahre hat es sich zu einem Event entwickelt, das auch internationale Stars und neue Talente hervorbringt. So trat am Mittwoch auch die beliebte britische Band Duran Duran in Sanremo auf. Ein Markenzeichen des Festivals ist, dass Künstler ihre neuen Lieder live mit Orchester vor Publikum performen.