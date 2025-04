Charles und Camilla schließen Italien-Besuch ab

Von: apa

Am Ende ihres viertägigen Italien-Besuchs haben der britische König Charles III. und Königin Camilla die norditalienische Stadt Ravenna besichtigt. Die Royals wurden von Menschenmassen begrüßt und schüttelten vielen Schaulustigen die Hand. In der Hafenstadt an der Adria besichtigten Charles und Camilla das Grab des italienischen Dichters Dante Alighieri (1265-1321). Dante, Autor des Werks “Die göttliche Komödie” (Divina commedia), gilt als “Vater” der italienischen Sprache.

In Ravenna nahmen Charles und Camilla zusammen mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella an einem Empfang anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung der Provinz von der Nazi-Besatzung durch die alliierten Streitkräfte teil. Charles besuchte auch die byzantinischen Sehenswürdigkeiten der Stadt, während Camilla das kürzlich eröffnete Museum zu Ehren von Lord Byron besichtigte. Charles und Camilla überreichten dem Bürgermeister ein historisches Foto, das 1945 auf der Piazza del Popolo in Ravenna aufgenommen wurde und auf dem einige britische Soldaten abgebildet sind.

Besuch des Königspaars beim Papst

Am Mittwoch hatte das Königspaar Papst Franziskus im Vatikan besucht. Das Presseamt der Vatikanstadt veröffentlichte am Donnerstag ein Bild des Königspaars mit dem Papst bei deren Besuch im Gästehaus Santa Marta, in dem sich der Pontifex von einem langen Spitalsaufenthalt erholt. Charles hält ein rotes Päckchen in der Hand, wahrscheinlich ein Geschenk für den Papst, während die Königin Franziskus die Hand schüttelt.

“Im Laufe des Gesprächs hatte der Papst die Gelegenheit, Ihren Majestäten seine besten Wünsche zum Hochzeitstag zu übermitteln”, berichtete die Pressestelle des Vatikans. Charles und Camilla hatten sich am 9. April 2005 das Ja-Wort gegeben.

Rede vor Parlament in Rom

Charles war am Mittwoch als erster britischer Monarch vor dem italienischen Parlament aufgetreten. In seiner Ansprache vor den Mitgliedern des Senats und der Abgeordnetenkammer hob er die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Großbritannien und Italien und die Notwendigkeit hervor, gemeinsam Krisen anzugehen, wie den Ukraine-Krieg und den Klimawandel.