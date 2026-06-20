Ein Stück Geschichte für immer verloren: Entsetzen in den Bergen

Von: red

Val Caronno – Der traurige Verlust eines Teils der Geschichte der Schutzhütte „Luigi Mambretti“ im Val Caronno in der italienischen Provinz Sondrio wurde vom Betreiber in einem Facebook-Beitrag bekannt gegeben. Jemand hat nach seinem Aufenthalt in der Schutzhütte nicht darauf geachtet, die Tür zu schließen. Die Tür blieb offen, sodass während eines starken Regens große Mengen Wasser in die Hütte eindringen konnten. Dies führte dazu, dass das Gipfelbuch – eine Sammlung von Unterschriften, Geschichten, Gedanken und Erinnerungen, die Besucher im Laufe der Jahre hinterlassen haben – vollständig zerstört wurde.

„Es tut weh, diesen Beitrag zu schreiben“, so der Betreiber der Schutzhütte „Luigi Mambretti“. „Ein kleiner Teil der Geschichte dieses Ortes, der nicht mehr wiederhergestellt werden kann.“

Wiederholte Rücksichtlosigkeit in den Bergen führt zu großen Sorgen

Erneut wirft dieses Ereignis die Frage auf, warum es vielen Bergbesuchern an Respekt und Rücksichtnahme gegenüber Orten mangelt, deren Erhalt und Pflege auf viel ehrenamtlicher Arbeit beruhen.

„Dieses Mal haben wir ein Gipfelbuch verloren. An anderer Stelle, wie zum Beispiel am „Rifugio Marco e Rosa“, hat eine offen gelassene Tür dazu geführt, dass Schnee in den Winterraum gelangte und Matratzen, Decken und Ausrüstung beschädigte“, fügt der Betreiber hinzu.

Auch die Biwakhütte „Baita Angelini“ in den Dolomiten wurde vor Kurzem von Bergbesuchern komplett verwüstet und beschädigt zurückgelassen.

Der Betreiber der Hütte weist darauf hin, dass solche Orte nur dank eines respektvollen und verantwortungsbewussten Umgangs bestehen können. Fehlt es jedoch an Respekt, wird es künftig immer schwieriger werden, solche Orte noch offen und zugänglich zu halten.

Gerade in den Bergen können frei zugängliche Schutzhütten im Ernstfall entscheidend sein. Dass ihr Betrieb zunehmend durch das Verhalten Einzelner erschwert wird, ist eine Entwicklung, die mit Blick auf die zunehmende Zahl ähnlicher Vorfälle Anlass zur Sorge gibt.