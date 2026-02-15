Aktuelle Seite: Home > Italien > Gefährliches Kriegsmaterial auf Olympia-Parkplatz entdeckt
In Predazzo

Gefährliches Kriegsmaterial auf Olympia-Parkplatz entdeckt

Sonntag, 15. Februar 2026 | 09:01 Uhr
Handgranate Olympia
Alto Adige
Schriftgröße

Von: luk

Predazzo – Ein Fund aus Kriegszeiten hat am Samstagvormittag nahe eines Olympia-Austragungsortes im Fleimstal die Blaulichtorganisationen auf den Plan gerufen.

Auf einem Parkplatz im Fassatal, der derzeit als Abstellfläche für Busse und Autos im Rahmen der Olympischen Winterspiele genutzt wird, ist eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Der Parkplatz liegt zwischen den Ortschaften Moena und Predazzo auf einem Gelände, das üblicherweise der Holzlagerung dient.

Unmittelbar nach dem Fund wurden Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes alarmiert, die sich im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen bereits im Fleimstal aufhalten. Die Spezialisten konnten die Handgranate wenig später erfolgreich entschärfen. Nach Angaben der Sicherheitskräfte bestand für die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Predazzo ist einer der Austragungsorte der Olympische Winterspiele 2026. Dort werden die Wettbewerbe im Skispringen sowie in der Nordischen Kombination ausgetragen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
69
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Kommentare
54
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
Kommentare
29
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
Bozen: Tierschützer melden möglichen Beschuss auf Stadttaube
Kommentare
21
Bozen: Tierschützer melden möglichen Beschuss auf Stadttaube
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Kommentare
20
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 