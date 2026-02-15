Gefährliches Kriegsmaterial auf Olympia-Parkplatz entdeckt

Von: luk

Predazzo – Ein Fund aus Kriegszeiten hat am Samstagvormittag nahe eines Olympia-Austragungsortes im Fleimstal die Blaulichtorganisationen auf den Plan gerufen.

Auf einem Parkplatz im Fassatal, der derzeit als Abstellfläche für Busse und Autos im Rahmen der Olympischen Winterspiele genutzt wird, ist eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Der Parkplatz liegt zwischen den Ortschaften Moena und Predazzo auf einem Gelände, das üblicherweise der Holzlagerung dient.

Unmittelbar nach dem Fund wurden Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes alarmiert, die sich im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen bereits im Fleimstal aufhalten. Die Spezialisten konnten die Handgranate wenig später erfolgreich entschärfen. Nach Angaben der Sicherheitskräfte bestand für die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Predazzo ist einer der Austragungsorte der Olympische Winterspiele 2026. Dort werden die Wettbewerbe im Skispringen sowie in der Nordischen Kombination ausgetragen.