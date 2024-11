Italien liefert afrikanische Sängerin Rokia Traoré an Belgien aus

Von: apa

Die bekannte malische Sängerin Rokia Traore, die im Juni in Rom wegen eines internationalen Sorgerechtsstreits festgenommen wurde, wird in den kommenden Tagen an Belgien ausgeliefert, nachdem Italiens Oberstes Gericht ihre Berufung abgelehnt hat, wie ihr Anwältin am Mittwoch mitteilte. Die 50-jährige Traore ist eine der bekanntesten Sängerinnen Afrikas und Botschafterin des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen UNHCR.

Traores Anwältin Maddalena Del Re protestierte in einer Erklärung wegen der Auslieferung. Traore war am 20. Juni auf dem römischen Flughafen Fiumicino aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Sie war im Oktober 2023 in Belgien im Zusammenhang mit einem Streit um das Sorgerecht für ihre Tochter zu zwei Jahren Haft verurteilt worden.

Seit Juni ist die Künstlerin in Italien inhaftiert

Seit ihrer Verhaftung im Juni sitzt Traore in Civitavecchia bei Rom im Gefängnis. Sie war im Juni nach Rom geflogen, um ein Konzert vor dem Kolosseum zu geben. Anwältin Del Re erklärte, das belgische Verfahren widerspreche italienischen Verfassungsgrundsätzen und internationalen Konventionen, da eine Verurteilung in Abwesenheit der Angeklagten erfolgt sei.

Belgien bat Italien um die Auslieferung der Künstlerin, da sie beschuldigt wird, ihrem Ehemann, dem Dramatiker Jan Goosens, dem das Sorgerecht für das Kind obliegt, die Tochter weggenommen zu haben. Der Anwalt des Vaters sagte, sein Mandant habe Rokia Traoré in den vergangenen Jahren regelmäßig vorgeschlagen, eine neue Familienvereinbarung abzuschließen. Die Künstlerin habe jedoch alle diese Ansätze abgelehnt.