Italien strebt mehr Unabhängigkeit von russischem Gas an

Rom – Italien will in den kommenden zwei Monaten die Hälfte der Gasimporte aus Russland durch andere Lieferungen ersetzen. Die Regierung in Rom strebt dadurch mehr Unabhängigkeit von russischem Gas an.

Am Dienstag berät der Ministerrat außerdem über Maßnahmen, um die hohen Treibstoffpreise abzufedern. Überlegt wird, die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel zu reduzieren.

Um einen Ausgleich für russisches Gas zu schaffen, soll mehr Flüssiggas über die Pipelines aus Libyen und Algerien importiert werden, wie Außenminister Luigi Di Maio erklärt. Die Pipelines bestehen bereits.