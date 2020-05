Italiener stürmen auf die Strände

Rom – Das erste Wochenende der Phase zwei haben die Italiener mittlerweile fast schon hinter sich. Auf den Zufahrtsstraßen zu den Stränden haben sich teilweise kilometerlange Staus gebildet, berichten Medien.

Strände waren an manchen Orten – wie etwa in Palermo – überfüllt wie in Zeiten vor Covid-19. Abgesehen von den Menschenansammlungen, die sich gebildet haben, ignorierten manche zudem die Corona-Regeln bewusst.

Gleichzeitig herrschte Unsicherheit über die einzelnen Maßnahmen zu Abstand und Mundschutz. Die Ordnungshüter äußerten deshalb Sorge.