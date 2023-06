Italienische Stewardess in Saudi-Arabien zu Haft verurteilt

Dschidda – Eine Stewardess aus Treviso in Italien ist im Mai in Saudi-Arabien verhaftet worden und nun zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten verurteilt worden. Ihr wurde Drogenbesitz vorgeworfen. Mit Vehemenz bestritt die 23-jährige Ilaria De Rosa den Straftatbestand, der in dem arabischen Land hart geahndet wird.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, reiste die junge Frau im Mai in das islamisch-konservative Land. Kurz nach der Landung in der Hafenstadt Dschidda, sollen sie sowie weitere Kollegen der litauische Fluggesellschaft Avion Express festgenommen worden sein. Ihnen wurde allen Drogenbesitz angelastet, ein Delikt, dass in Saudi Arabien sogar mit der Todesstrafe sanktioniert werden kann. Sie soll einen Joint in ihrem BH versteckt haben.

Nach wie vor beteuert die Stewardess ihre Unschuld. Die Behörden in Saudi-Arabien konnte sie damit aber nicht überzeugen. Am Dienstag dieser Woche wurde das Urteil verkündet. Sie muss sich ein halbes Jahr in Haft begeben.

Gefällt wurde das Urteil am Ende einer zweieinhalbstündigen Verhandlung im Beisein mit dem italienischen Generalkonsul und ihrer Schwester. Innerhalb von 30 Tagen kann die Verteidigung Berufung einlegen. Die anderen Angeklagten soll es laut Ansa härter getroffen haben. Sie wurden zu einer Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt.

Die Italienerin soll in einer Einrichtung, etwa 40 Minuten von Dschidda entfernt, inhaftiert worden sein. Nach dem Absitzen der Haftstrafe wird sie des Landes verwiesen.