Italiens Jungadel will Modewelt erobern

Von: Ivd

Paris – Sie ist erst 19 Jahre alt, doch Prinzessin Maria Chiara von Bourbon-Zwei-Sizilien hat bereits große Ziele. Gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Maria Carolina (20) möchte sie die Modewelt erobern und ein eigenes Modehaus gründen. Doch während die Schwestern für ihre Ambitionen bewundert werden, sehen sie sich zugleich harscher Kritik ausgesetzt – vor allem wegen ihres luxuriösen Lebensstils.

„Ich liebe alles, was schön ist“, erklärt Maria Chiara, die auch den Titel Herzogin von Noto und Capri trägt. „Mode und Kunst sind für mich eine Quelle der Inspiration.“ Seit ihrer Kindheit sei das Zeichnen eine Leidenschaft von ihr, berichtet die junge Adelige. Nun will sie zusammen mit ihrer Schwester diesen kreativen Antrieb in ein Geschäft umwandeln. Während Maria Carolina, eine Wirtschaftsstudentin, das Unternehmen wirtschaftlich führen soll, möchte Maria Chiara, die aktuelle eine Modeakademie in Marangoni besucht, sich auf die kreativen Aspekte konzentrieren.

Glamour in der Kritik

Die beiden Schwestern genießen die Aufmerksamkeit, die ihnen zuteilwird. Ob beim Filmfestival in Cannes, auf der Pariser Modewoche oder bei Veranstaltungen in Monte-Carlo – die Bourbon-Schwestern ziehen mit ihrem Stil stets Blicke auf sich. Bereits 2022 sorgten sie auf dem Laufsteg von Pierre Cardin für Furore. Maria Chiara präsentierte ein türkisfarbenes Cocktailkleid, während Maria Carolina in einem luftigen Organza-Kleid glänzte.

Doch der Glamour hat auch eine Kehrseite: Vor allem in Italien wird der extravagante Lebensstil der jungen Adelsfrauen kritisch betrachtet. Die prunkvolle Geburtstagsfeier von Maria Carolina an der Costa Smeralda im vergangenen Jahr sorgte für Schlagzeilen, die mit einem spektakulären Feuerwerk endete.

Reiches Familienerbe

Maria Chiara gehört zu einer der angesehensten Adelsfamilien Europas. Das Haus Bourbon-Sizilien ist eine Nebenlinie der spanischen Bourbonen und reicht zurück bis ins 18. Jahrhundert. Ihre Großmutter mütterlicherseits, die Schauspielerin Edy Vesel. Dieses künstlerische Erbe scheint die Schwestern zu inspirieren.

Trotz ihres Wohnsitzes in Paris fühlt sich Maria Chiara ihrer italienischen Herkunft tief verbunden. „Italien ist für mich das schönste Land der Welt“, erklärt sie voller Stolz. Ob die Schwestern ihre Träume von einem eigenen Modeimperium verwirklichen können, bleibt abzuwarten – die Voraussetzungen dafür haben sie jedenfalls.