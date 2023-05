Kein Ende in Sicht

Rom – Erst am Freitag haben Wolkenbrüche mit Hagel für Chaos in Florenz gesorgt. Doch das könnte nur ein Vorgeschmack auf die kommende Woche sein. Wettervorhersagen zufolge werden erneut starke Regenfälle in ganz Italien erwartet.

Weil kein Hochdruckgebiet in Sicht ist, könnte sich das schlechte Wetter in Italien bis Ende des Monats halten. Immer wieder soll es stellenweise zu heftigen Wolkenbrüchen und Platzregen kommen.

Satellitenbilder zeigen ein ausgedehntes Tiefdruckgebiet, das von kühlen Strömungen aus dem Norden Europas gespeist wird. Am heutigen Samstag soll es Regenfälle auch in Süditalien und auf Sardinien geben.

Doch auch auf dem Festland weiter nördlich kommt es immer wieder zu Wolkenbildungen und Regenfällen. Am Sonntag soll sich das Wetter im Nordosten Italiens aufheitern, doch schon am Montag wird mit einer deutlichen Verschlechterung gerechnet.

Meteorologen befürchten Extremwetterereignisse mit stellenweise heftigen Niederschlägen: 200 bis 300 Liter Wasser pro Quadratmeter sollen binnen kürzester Zeit vom Himmel fallen. Gleichzeitig erwartet man sich gebietsweise Windgeschwindigkeiten von über 90 Stundenkilometern – mit Sturmfluten vor allem im Latium und in Kampanien.

Mitten im Wonnemonat Mai stürzen aufgrund des Wetters auch die Temperaturen in den Keller und erinnern eher an den Herbst.

Das Wetter in Südtirol

Auch in Südtirol ändert sich die Wetterlage nicht, der Alpenraum verbleibt im Einflussbereich des großräumigen Tiefdruckgebietes über dem Mittelmeer. Die Schneefallgrenze könnte weiter sinken.

Ein Tief über dem Golf von Genua zieht am Sonntag feuchte Luftmassen zu den Alpen.

Die Vorhersage bleibt ziemlich unsicher. Aus den aktuellen Daten ist der Himmel überwiegend bewölkt, mit Niederschlägen vor allem am Nachmittag in den südöstlichen Sektoren.

Der Montag beginnt mit Hochnebel. Danach überwiegt der Sonnenschein, nur am Nachmittag steigt die Schauerwahrscheinlichkeit leicht an. Am Dienstag ist der Himmel stark bewölkt und zeitweise fällt etwas Niederschlag. Auch am Mittwoch wird es stark bewölkt sein mit einigen Niederschlägen. Am Donnerstag sollte die Sonne in Südtirol etwas häufiger vorkommen.