Nächste Impf-Lieferung auf dem Weg nach Italien

450.000 Dosen sollen morgen in Rom eintreffen

Rom – Italien erreicht in Kürze die nächste Lieferung mit Corona-Impfdosen der Firma Biontech/Pfizer. Morgen sollen laut der Nachrichtenagentur Ansa 450.000 Impfdosen trotz Schneefalls eintreffen.

Am Mittwoch könnten die Impfdosen dann schon verteilt und bei den Impfzentren in den Regionen eingetroffen sein – auch in Bozen.

Am gestrigen Sonntag war der europaweite Start der Corona-Impfung. Damit die Pandemie in den Griff bekommen wird, müssen 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft werden.