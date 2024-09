Stilfser Joch: Sportautos und Biker haben es schwer

Von: luk

Stilfser Joch – Was sich wie ein ganz normaler Tag in den Bergen anfühlte, wurde für viele Autofahrer und Motorradfahrer am Stilfser Joch zu einem unerwarteten Abenteuer. Ein plötzlicher Wintereinbruch sorgte kürzlich für Chaos. Schneefall und Glätte in höheren Lagen wurde vielen Fahrzeugen zum Verhängnis. Die Verkehrsteilnehmer waren für solche Wetterverhältnisse schlicht nicht ausgerüstet und mussten teils auf Hilfe warten, um ihre Reise fortsetzen zu können.

Zu den kurioseren Szenen gehörte ein feststeckender Ferrari, der auf der glatten Straße keine gute Figur machte. Während man dieses Auto eher auf Rennstrecken als auf verschneiten Bergstraßen erwarten würde, sah man an diesem Tag das edle Gefährt von einer Gruppe von Passanten per Hand angeschoben.

Auch Motorradfahrer hatten mit den extremen Bedingungen zu kämpfen. Einige Biker waren schlichtweg nicht in der Lage, auf den glatten Straßen das Gleichgewicht zu halten.

Neben den Problemen auf den Straßen sorgte der heftige Wind in den Alpen auch für umgestürzte Bäume, besonders auf dem Manghenpass im Trentino. Zusätzlich gab es Berichte über Erdrutsche, wie etwa auf der Landesstraße 350 in der Nähe der La Gioia-Wand in Valdastico, wo sich 20.000 Kubikmeter Material lösten und in eine nahegelegene Grube stürzten.