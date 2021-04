Tödlicher Motorradunfall in Trient

Trient – Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist in Trient am Donnerstagnachmittag tödlich verunglückt. Der Unfall hat sich auf der Staatsstraße 12 in Richtung Süden ereignet, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Die Unfallerhebungen führte die Trientner Stadtpolizei durch. Die Feuerwehr sicherte den Unfallort ab. Auch mehrere Rettungswagen waren eingetroffen.

Wie die Online-Ausgabe des Adige berichtet, hat sich der Unfall in einem Tunnel ereignet. Bei dem Unfallopfer handelt es sich um Francesco Esposito. Sein 23-jähreiger Bruder Antonio wurde verletzt.

Die beiden hatten eine Runde mit ihrem Motorrad des Typs Honda 650, das nur wenige Tage zuvor gekauft worden war.

Der 26-jährige Lenker soll im Tunnel die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, nachdem er mit dem Reifen den Betonring gestreift hatte. Während sein Bruder Antonio zu Boden geschleudert wurde und mit ein paar Prellungen und Abschürfungen davonkam, prallte Francesco Esposito gegen die Wand des Tunnles.

Für ihn kam jede Hilfe zu spät.