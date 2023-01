Vandalenakte gegen italienische Diplomaten

In Berlin und Barcelona

Rom/Berlin/Barcelona – Italienische Diplomaten sind in Berlin und Barcelona Opfer von Vandalismus-Attacken geworden.

Am Freitagabend haben unbekannte Täter das Auto eines Botschaftsmitarbeiters in Berlin in Brand gesteckt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Unklar ist, ob die Aktion gegen den Diplomaten oder die italienische Regierung gerichtet war. Verletzte gab es aber glücklicherweise nicht.

In Barcelona sind beim italienischen Generalkonsulat eine Wand verunstaltet sowie Fensterscheiben eingeschlagen worden.

In einer ersten Reaktion erklärte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, dass Italien diese Vorfälle aufmerksam verfolge. Italiens Außenminister Antonio Tajani lässt indes prüfen, ob italienische Vertretungen im Ausland künftig besseren Schutz benötigen.