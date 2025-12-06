Aktuelle Seite: Home > Italien > Winterzauber in den Dolomiten: Neuschnee lässt Misurinasee strahlen
Postkartenmotiv mit Blick auf die drei Zinnen

Winterzauber in den Dolomiten: Neuschnee lässt Misurinasee strahlen

Samstag, 06. Dezember 2025 | 07:59 Uhr
Misurina und die Drei Zinnen zeigen sich von ihrer schönsten Seite
Passione Neve & Montagna
Schriftgröße

Von: idr

Misurina – Der Winter hat das Gebiet rund um den Misurina-See, einem der beliebtesten Reiseziele in den Dolomiten, fest im Griff und schenkt allen Beobachtern in diesen Tagen Postkartenmomente, wie sie eindrucksvoller kaum sein könnten. Frisch gefallener Schnee, strahlender Sonnenschein und sein fest gefrorenes Wasser verwandelten den See und seine umliegenden Gipfel in eine Winterkulisse, die derzeit die Naturfreunde in den sozialen Netzwerken begeistert.

Am Morgen präsentierte sich der Misurina-See in perfektem Winterkleid: weißgepuderte Ufer, ein tiefgefrorener See und dahinter das majestätische Massiv des Sorapis, das von der Wintersonne angestrahlt wird leuchtete. Die Aufnahmen, die aktuell online kursieren, zeigen eindrücklich, warum dieser Ort als einer der magischsten Winterspots der östlichen Dolomiten gilt.

Misurina und die Drei Zinnen zeigen sich von ihrer schönsten Seite
Winterzauber in den Dolomiten

Im Laufe des Tages bot sich ein weiteres Highlight: Von den Anhöhen nahe des Sees öffnet sich der Blick auf die ikonischen Drei Zinnen – und auch sie zeigten sich am Nachmittag in einzigartigem Winterlicht. Das Zusammenspiel aus frischem Schnee, tiefblauem Himmel und der markanten Silhouette der Gipfel sorgt derzeit für besondere Aufmerksamkeit und weckt bei vielen die Lust auf winterliche Ausflüge.

Misurina und die Drei Zinnen zeigen sich von ihrer schönsten Seite
Passione Neve & Montagna

Während der Winter vielerorts für Verkehrschaos sorgt, zeigt sich in Misurina die stille, friedliche Seite der kalten Jahreszeit. Ein Naturschauspiel, das Einheimische wie Gäste gleichermaßen in seinen Bann zieht – und das eindrucksvoll beweist, warum die Dolomiten zu den schönsten Winterlandschaften Europas gehören.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Kommentare
54
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Kommentare
47
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Kommentare
46
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Kommentare
34
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
Kommentare
26
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 