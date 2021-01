“Arbeitslosigkeit im Tourismus wird zur Herausforderung”

Bozen – Der Tourismus ist ein zentraler Treiber für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplatzschaffung. Diese wichtige Rolle ist nun in Gefahr. Die aktuellen Zahlen des Amtes für Arbeitsmarktbeobachtung würden zeigen, wie ernst die Lage im Hotel- und Gastgewerbe ist. „Deshalb braucht es dringend Maßnahmen, um den Sektor und die dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stützen“, betont der SVP-Landtagsabgeordnete Helmut Tauber.

Bereits im abgelaufenen Jahr seien die Hotels und Gastbetriebe rund die Hälfte des Jahres geschlossen bzw. nur zum Teil ausgelastet werden. Viele Mitarbeiter mussten notgedrungen in den Lohnausgleich gestellt werden oder bezogen Arbeitslosengeld. „Die weiterhin unsichere Situation im Tourismus belastet die Betriebe und deren Mitarbeiterschaft zunehmend“, unterstreicht Tauber.

In einer noch schwierigeren Situation befänden sich die saisonal beschäftigten Mitarbeiter, weil diese noch weniger die staatlichen Auffangmaßnahmen in Anspruch nehmen können. „Immer mehr Gastbetriebe werden nun damit konfrontiert, dass Mitarbeiter in anderen Branchen Arbeit suchen und somit dem Gastgewerbe verloren gehen. Dieser Entwicklung müsse Einhalt geboten werden“, ist Tauber überzeugt. Positiv sei, dass der Lohnausgleich um weitere zwölf Wochen verlängert worden ist.

Dringender Handlungsbedarf sei zudem bei den saisonalen Beschäftigten im Tourismus gegeben, ganz besonders für jene, welche in der westlichen Landeshälfte beschäftigt sind. „Hier braucht es dringend Auffanglösungen, welche auf nationaler Ebene gefunden werden müssen. Die Zeit dafür drängt“, schreibt Tauber abschließend in der Presseaussendung.