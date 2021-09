Auch Heimatbund gratuliert Luis Durnwalder

Bozen – Der Südtiroler Heimatbund gratuliert Dr. Luis Durnwalder zu seinem 80. Geburtstag. In den vielen Jahrzehnten seiner Regierungszeit sei er trotz seiner Macht auch ein Mann des Volkes gewesen und habe sich auch gerne unter die Leute gemischt.

„Natürlich ist der Luis auch ein Mensch mit Stärken und Schwächen“, so Roland Lang, Obmann des Südtiroler Heimatbundes. Das gebe er auch ohne Scheu zu.

Politisch sei man oft nicht einer Meinung gewesen, dennoch trauere man der Amtszeit von Durnwalder viele Tränen nach, so der Heimatbund.

„Was ihn aber nach seiner Pensionierung für viele Südtiroler zu einem Idol hat werden lassen, ist seine starke Persönlichkeit. In zahlreichen Anschuldigungen und vielen Prozessen versuchte man, ihm am Zeug zu flicken und zu diskreditieren. Umsonst, wie sich gerade an seinem 80. Geburtstag eindrucksvoll zeigt: Durnwalder ist und bleibt ein Tiroler, der sich nicht unterkriegen lässt. Alles Gute, Herr Dr. Luis Durnwalder zum Geburtstag. Das wünscht Ihnen mit vielen Anderen der Südtiroler Heimatbund“, erklärt Lang.

Altlandeshauptmann Dr. Luis Durnwalder wird auf Einladung verschiedener Vereine und Verbände, unter ihnen auch der Südtiroler Heimatbund, am Sonntag den 24. Oktober in Blumau die Gedenkrede für die Opfer des italienischen Konzentrationslagers Campo Isarco halten.