“Bullseye”-Äußerung bezüglich Trump laut Biden Fehler

Von: APA/Reuters

US-Präsident Joe Biden reagiert auf Kritik, weil er im Zusammenhang mit Trump das Bild einer Zielscheibe verwendet haben soll. Laut Ausschnitten eines Interviews mit NBC News bezeichnete er es als Fehler, dass er den Begriff “Bullauge” verwendet habe. Mit “Bullauge” – im Englischen “bullseye” – ist die Mitte einer Zielscheibe gemeint. Mehrere Kritiker haben Biden vorgeworfen, mit der Wortwahl die Stimmung gegen Trump aufgeheizt zu haben.

Laut einem “Politico”-Bericht hat Biden wenige Tage vor dem Attentat auf Trump in einem privaten Telefonat mit Spendern gesagt, es sei an der Zeit, Trump ins “Bullauge” (“bullseye”) zu setzen, also sinngemäß ins Visier zu nehmen. Wie der versuchte Anschlag auf Trump den Verlauf der Präsidentschaftswahlen im November beeinflussen wird, ist für Biden unklar. In einem Interview mit dem Sender NBC sagte der US-Präsident, er sei sich über die Auswirkungen des Attentatsversuchs vom Samstag nicht sicher. “Ich weiß es nicht, und Sie wissen es auch nicht.”