Bundesleitung des Südtiroler Schützenbundes trifft Kompatscher

Bozen – Die neu gewählte Bundesleitung des Südtiroler Schützenbundes hat Landeshauptmann Arno Kompatscher einen Antrittsbesuch abgestattet.

­

­Die vielfältigen Tätigkeiten des Südtiroler Schützenbundes standen beim Antrittsbesuch der im Jahr 2022 neu gewählten Bundesleitung des Südtiroler Schützenbundes bei Landeshauptmann Arno Kompatscher am heutigen Donnerstag (16. Februar) in Bozen im Mittelpunkt des Gesprächs. Landeskommandant Roland Seppi, Bundesgeschäftsführer Egon Zemmer und Bundessekretär Richard Andergassen tauschten sich dabei mit dem Landeshauptmann unter anderem über das Recht auf Gebrauch der Muttersprache, Sprachenerwerb und die Stärkung des Geschichtsbewusstseins aus. Weiters sprach die Bundesleitung die sogenannte doppelte Staatsbürgerschaft sowie den Fachkräftemangel bei Ärzten und Pflegekräften im Gesundheits- und Sozialwesen an.

Kompatscher: Autonomie verteidigen, festigen, weiterentwickeln

Landeshauptmann Arno Kompatscher hob im Gespräch mit der Vereinsführung des Schützenbundes die Bedeutung des Einsatzes für die Heimat, die Bewahrung der Traditionen und die Stärkung der Identität der verschiedenen Sprachgruppen hervor: “Nur wer starke Wurzeln hat, kann offen sein für Neues und mit Zuversicht künftige Herausforderungen angehen.” Gleichzeitig unterstrich der Landeshauptmann den Wert des Ehrenamtes, der auch im Südtiroler Schützenwesen auf lebendige Weise gepflegt werde.

Landeskommandant Seppi ergänzte, dass neben der Pflege der Tiroler Werte, Kultur und Tradition auch die spontane Nachbarschaftshilfe und solidarische Aufgaben zu den Zielen des Schützenbundes zählen. Dafür werde sich die Bundesleitung weiterhin stark machen.

Zur Sprache kam zudem die Bedeutung von Bruno Kreisky für die Südtiroler Autonomie. Der Landeshauptmann versicherte in diesem Zusammenhang, die Südtiroler Landesregierung setze alles daran, um die Autonomie zu verteidigen, zu festigen und weiterzuentwickeln. Die Autonomie sei eine große Errungenschaft, zugleich aber auch eine Baustelle, an der laufend gearbeitet werde.

Mehr als 5000 Schützen und Marketenderinnen

Im Namen der Landesregierung dankte der Landeshauptmann den mehr als 5000 Schützen und Marketenderinnen für deren Einsatz für Heimat und Kultur und wünschte der neuen Bundesleitung eine gute Hand bei der Bewältigung der vielseitigen Aufgaben.