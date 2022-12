Cascade: Misstrauensantrag gegen Bürgermeister Nöckler

Sand in Taufers – In Sand in Taufers wurde von den sieben SVP-Gemeinderäten ein Misstrauensantrag gegen Bürgermeister Josef Nöckler (Bürgerliste Taufers 2010) eingebracht.

Medienberichten zufolge war die Schließung des Hallenbades Cascade der Auslöser für diesen Schritt. Aber auch die Alleingänge von Nöckler seien den Antragsstellern zufolge nicht förderlich für das Vertrauen gewesen.

Nun werden Neuwahlen gefordert.