Coronavirus: Informationen in 15 Sprachen für Migranten

Bozen – Informationen über die aktuelle Lage und Vorbeugung sind für alle wichtig und sollten möglichst verbreitet werden. Deshalb ist es hilfreich, dass genau diese Informationen auch weitergegeben werden.

Die Agentur für Bevölkerungsschutz weist auf zwei Internet-Seiten hin, denen besonders Vereine, die im Bereich Beratung und Betreuung von Migranten und Integration tätig sind, nützliche Informationen entnehmen können.

Informationen in 15 Sprachen zur Covid-19-Situation in Italien finden sich auf der UNHCR-Homepage des Hochkommissariats der Vereinten Nationen, das mit dem Schutz von Flüchtlingen und Staatenlosen beauftragt ist (United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR), neben Italienisch, Englisch, Spanisch und Französisch unter anderem auch Arabisch, Russisch, Urdu, Kurdisch, Somali.

Die Homepage der gemeinnützigen Sozialgenossenschaft Arca di Noè enthält eine Kampagne zur Information über und Vorbeugung von Covid-19. Sie richtet sich an Migranten, die sich seit kurzem in Italien aufhalten, in 14 Sprachen wie das in Mali und Burkina Faso gesprochene Bambara oder das in Westafrika verbreitete Mandinka wie auch Italienisch, Englisch und Französisch. Neben Texten finden sich auch Videos von Muttersprachlern.