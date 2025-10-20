Deutscher Bundespräsident auf Staatsbesuch in Österreich

Von: apa

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Dienstag einen Staatsbesuch in Österreich. Steinmeier wird am Vormittag in Wien von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren zu einem Meinungsaustausch empfangen. Anlass der Visite ist die Eröffnung des Neubaus der deutschen Botschaft in Wien am Mittwoch. Am Donnerstag ist für die beiden Staatsoberhäupter in Tirol eine Besichtigung der Baustelle des Brenner-Basistunnels geplant.

Am Dienstag stehen für Steinmeier auch Treffen mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf dem Programm, ehe am Abend ein Staatsbankett stattfindet. Inhaltlich soll es um die Themen Europa, Verkehr und Klima gehen.

Eröffnung des Neubaus der deutschen Botschaft am Mittwoch

Mittwochmittag werden Van der Bellen und Steinmeier die neu gestaltete deutsche Botschaft in der Metternichgasse 3 in Wien-Landstraße eröffnen. Darüber hinaus sind Besuche bei Rheinmetall MAN Military Vehicles und beim Max Reinhardt Seminar vorgesehen. Am Donnerstag steht ein Besuch der Baustelle des Brenner-Basistunnels gemeinsam mit dem Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) auf dem Programm. Darauf folgt eine Visite in Innsbruck.

Ein Staatsbesuch ist die höchste Form der diplomatischen Wertschätzung zweier Staaten, die ausschließlich den jeweiligen Staatsoberhäuptern vorbehalten ist. Der letzte Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten fand 1997 statt und ist damit 28 Jahre her. Roman Herzog weilte damals auf Einladung von Thomas Klestil drei Tage in Österreich. Hauptthema war zu dieser Zeit die bevorstehende EU-Osterweiterung. Beide ehemaligen Staatsoberhäupter sind mittlerweile verstorben.