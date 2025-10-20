Aktuelle Seite: Home > Politik > Deutscher Bundespräsident auf Staatsbesuch in Österreich
Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Deutscher Bundespräsident auf Staatsbesuch in Österreich

Montag, 20. Oktober 2025 | 22:50 Uhr
Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
APA/APA/dpa/Thomas Banneyer
Schriftgröße

Von: apa

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Dienstag einen Staatsbesuch in Österreich. Steinmeier wird am Vormittag in Wien von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren zu einem Meinungsaustausch empfangen. Anlass der Visite ist die Eröffnung des Neubaus der deutschen Botschaft in Wien am Mittwoch. Am Donnerstag ist für die beiden Staatsoberhäupter in Tirol eine Besichtigung der Baustelle des Brenner-Basistunnels geplant.

Am Dienstag stehen für Steinmeier auch Treffen mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf dem Programm, ehe am Abend ein Staatsbankett stattfindet. Inhaltlich soll es um die Themen Europa, Verkehr und Klima gehen.

Eröffnung des Neubaus der deutschen Botschaft am Mittwoch

Mittwochmittag werden Van der Bellen und Steinmeier die neu gestaltete deutsche Botschaft in der Metternichgasse 3 in Wien-Landstraße eröffnen. Darüber hinaus sind Besuche bei Rheinmetall MAN Military Vehicles und beim Max Reinhardt Seminar vorgesehen. Am Donnerstag steht ein Besuch der Baustelle des Brenner-Basistunnels gemeinsam mit dem Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) auf dem Programm. Darauf folgt eine Visite in Innsbruck.

Ein Staatsbesuch ist die höchste Form der diplomatischen Wertschätzung zweier Staaten, die ausschließlich den jeweiligen Staatsoberhäuptern vorbehalten ist. Der letzte Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten fand 1997 statt und ist damit 28 Jahre her. Roman Herzog weilte damals auf Einladung von Thomas Klestil drei Tage in Österreich. Hauptthema war zu dieser Zeit die bevorstehende EU-Osterweiterung. Beide ehemaligen Staatsoberhäupter sind mittlerweile verstorben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Kommentare
73
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Kompatscher: “Man kann noch mehr tun”
Kommentare
32
Kompatscher: “Man kann noch mehr tun”
„Wohin steuert unsere Schule, wenn Lehrpersonen nicht ausreichend qualifiziert sind?“
Kommentare
30
„Wohin steuert unsere Schule, wenn Lehrpersonen nicht ausreichend qualifiziert sind?“
“No Kings” – Millionen Amerikaner demonstrieren gegen Trump
Kommentare
29
“No Kings” – Millionen Amerikaner demonstrieren gegen Trump
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Kommentare
28
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 