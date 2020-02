Die Präsidenten von Sechser- und Zwölfer-Kommission stehen fest

Rom – Am heutigen Donnerstag haben sich um 12.30 Uhr am Sitz des Ministeriums für regionale Angelegenheiten in Rom trafen sich die beiden paritätischen Kommissionen getroffen.

Der zuständige Minister Francesco Boccia versammelte im Sitzungssaal die sechs neuen, von der Regierung ernannten Mitglieder (Luca Crisafulli, Geremia Gios, Esther Happacher, Antonino Ilacqua, Gianfranco Postal und Rosa Michela Rizzi) zusätzlich zu den zwei Mitgliedern von der Region Trentino-Südtirol (Fabio Scalet und Manfred Schullian) und den vier von den Autonomen Provinzen Bozen (Meinhard Durnwalder und Carlo Vettori) und Trient (Franca Penasa und Ugo Rossi) ernannten Mitgliedern.

Die Zwölfer-Kommission hat einstimmig Dr. Fabio Scalet als Präsident bestätigt, der bereits bei der vorherigen Zusammensetzung der Kommission im Juli letzten Jahres zum Präsidenten gewählt worden war.

Zum neuen Präsidenten der Sechser-Kommission wurde hingegen Antonino Ilacqua einstimmig gewählt. Seinen Namen hat Kommissar Vettori vorgeschlagen. Der Vorschlag wurde von den Kollegen Durnwalder und Schullian unterstützt.

Eingeleitet wurde die Arbeit durch die Begrüßungsrede von Minister Boccia. Er forderte die Anwesenden auf, ihre Arbeit von politischen Leitlinien befreien und sich “mit intellektueller Redlichkeit auf Handlungen im öffentlichen Interesse konzentrieren, wie es der Respekt vor den Werten der Verfassung gebietet”.

Die Sitzung endete um 13.30 Uhr aufgelöst. Die Arbeit wurde auf einen noch festzulegenden Termin verschoben.