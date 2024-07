Von: luk

In der russischen Stadt Osinniki kam es kürzlich zu einem Vorfall, der die Gemüter der Bewohner in Aufruhr versetzte und einen Einblick in die russische Seele gibt. Eine Gruppe junger Wehrpflichtiger tanzt auf dem Vordach der Einberufungsbehörde. Sie wirken betrunken und sorgten mit ihrem Verhalten für Aufsehen in der Stadt.

Die ohnehin schon angespannte Lage eskaliert weiter, als die Nationalgardisten eintreffen und auf die tanzenden Männer losgehen. In einer aufgewühlten Stimmung kommt es zu Verfolgungen, dann fallen irgendwann Schüsse. Eine Frau geht zu Boden. Womöglich wurde sie von einem Querschläger getroffen oder sie wurde ohnmächtig.

Dieser Vorfall ist mehr als nur ein isoliertes Ereignis. Er symbolisiert die wachsenden Spannungen und Unzufriedenheit unter der Bevölkerung Russlands, insbesondere unter den jungen Wehrpflichtigen, die sich offenbar zunehmend gegen die Bedingungen und den Druck auflehnen und vor der Exekutive Reißaus nehmen.

Aber die drastische Reaktion der Nationalgardisten lässt keine Frage offen: Kreml-Tyrann Wladimir Putin reagiert bis in die letzten Winkel seines Reiches mit eiserner Faust. Von ihm ist keine Gnade zu erwarten.