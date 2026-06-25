Elektro statt Krach im Safety Park: Wie sich die Motocross-Piste verändern soll

Einigung zur Neuausschreibung der Motocross-Piste im Safety Park: Ziel ist die kontinuierliche Verringerung der Lärmbelastung durch die Nutzung von Elektro-Motorrädern. (Foto: STA/Arnold Ritter)

Von: luk

Pfatten – Nach zahlreichen Aussprachen zwischen dem Land Südtirol, der STA Südtiroler Transportstrukturen AG, dem Safety Park und den Gemeinden Pfatten und Leifers gibt es nun eine Einigung zur Neuausschreibung der Motocross-Piste im Safety Park. Wesentliche Zielsetzung der Neuausschreibung ist die kontinuierliche Verringerung der Lärmbelastung druch das Nutzen von Elektro-Motorrädern.

“Durch die nächste Ausschreibung wollen wir ab 2027 den Lärm stark reduzieren”, zeigt sich Landesrat Daniel Alfreider zufrieden mit der erzielten Einigung. “Der Sonntag wird auf der Motocross-Piste künftig komplett frei von Verbrennungsmotoren gehalten und ist ausschließlich Elektro-Fahrzeugen vorbehalten.” Verbrennungs-Motocrosser werden stark reglementiert und auf wenige Kernzeiten konzentriert: Neben dem Samstag sollen Verbrenner unter der Woche nur noch am Mittwoch von 13 bis 17 Uhr auf die Bahn dürfen – und dies auch nur für Fahrer und Fahrerinnen mit einer gültigen Trainings- oder Rennlizenz. Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag bleiben dem emissionsfreien Elektro-Sport vorbehalten.

“Auf diese Weise kann der Motorsport stattfinden, aber mit viel weniger Lärm und mit mehr Rücksicht auf die Bevölkerung in der Umgebung”, unterstreicht Landesrat Alfreider. Ziel sei es, eine rund dreijährige Übergangsphase vorzusehen. “Wenn das Konzept gut funktioniert, kann man in einigen Jahren komplett auf E-Motocross umsteigen und somit die Lärmemissionen eliminieren.”

Auch bei den technischen Zulassungskriterien wird nachgeschärft. “Zwar bleibt die absolute Lärmgrenze zunächst bei maximal 111 dB(A) gedeckelt, gesetzliche Grenzwerte oder Verschärfungen der Standards des Internationalen Motorradsport-Verbands (FIM) werden vom Betreiber aber automatisch und ohne Verzögerung für die Anlage in Pfatten übernommen”, betont der Leiter des Safety Parks, Lukas Nothdurfter. Die Mittagsruhe von 12 bis 13 Uhr bleibe für Verbrennungsmotoren weiterhin unangetastet auch am Samstag und anderen Tagen bestehen.

Elektro-Motocross fördern, Verbrenner einschränken

Zufrieden äußert sich auch der Bürgermeister der Gemeinde Pfatten Elmar Oberhofer: “Die Maximalvariante, sprich die Schließung der Piste, haben wir zwar nicht erreicht. Die Bedingungen der Neuausschreibung reduzieren die Belastung für die Anwohnerinnen und Anwohner unserer Gemeinde jedoch deutlich, was eine Verbesserung der Lebensqualität mit sich bringt.”

Laut Landesrat Alfreider werde sich das Land Südtirol weiterhin dafür einsetzen, dass in Zukunft nur mehr Elektro-Motocrossfahrzeuge auf der Piste des Safty Parks fahren: “Durch die Förderung der Elektromobilität im Motocross-Bereich und der gleichzeitigen zeitlichen Deckelung lautstarker Verbrennungsmotoren möchten wir im Safety Park den Spagat zwischen sportlicher Nutzung und dem besseren Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner schaffen.”