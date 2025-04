Generation 60+ fordert Anpassung der Steuerpolitik für Rentner

Von: Ivd

Bozen – Anlässlich des morgigen Tags der Arbeit richtet der Vorsitzende der Generation 60+, Otto von Dellemann, einen eindringlichen Appell an die Politik: Die Steuerlast für arbeitende Rentner in Südtirol muss spürbar gesenkt werden. Dies würde die ältere Generation, so von Dellemann, fördern und entlasten und verhindern, dass wertvolles Potential für den Arbeitskräftemarkt verloren geht.

„Es ist verständlich, dass viele Menschen ihre Rente aufbessern wollen – ob durch eine Weiterbeschäftigung oder einen Nebenjob. Doch die derzeitige steuerliche Belastung ist schlicht zu hoch“, betont Otto von Dellemann. „Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten und zunehmender Altersarmut müssten jene unterstützt werden, die auch im Ruhestand aus finanziellen Gründen arbeiten müssen. Zudem sollten auch die Menschen gefördert werden, die aus Freude an der Arbeit ihre Erfahrungen weiter aktiv einbringen möchten.“

„Eine umfassende Rentenreform könnte hier nicht nur Altersarmut lindern, sondern gleichzeitig dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Wir dürfen das Potenzial und die Erfahrung älterer Menschen nicht ungenutzt lassen“, so von Dellemann weiter.

Neben den finanziellen Aspekten hebt der Vorsitzende auch die sozialen Folgen einer erzwungenen Inaktivität im Alter hervor. Zugehörigkeit, Anerkennung und soziale Bindungen seien entscheidend für das Wohlbefinden und die Lebensqualität älterer Menschen. „Wer sich gebraucht fühlen und Teil der Gemeinschaft bleiben möchte, darf dabei nicht durch übermäßige Steuerlasten ausgebremst werden.“

Zum Tag der Arbeit fordert Otto von Dellemann deshalb: Steuerliche Entlastungen für arbeitende Rentner, eine gerechte und zukunftsorientierte Rentenreform, Maßnahmen gegen Altersarmut und für den Erhalt sozialer Teilhabe im Alter. „Wir brauchen ein System, das Lebenserfahrung und Einsatz auch im Alter wertschätzt – und nicht bestraft.“