„Großeltern spielen wichtige Schlüsselrolle“

Bozen – Papst Franziskus hat den 26. Juli als weltweiten „Tag der Großeltern“ ausgerufen (Kalendermäßig wir dieser am 4. Sonntag im Juli gefeiert). Dieser Tag zu Ehren der Großeltern soll fortan gefeiert werden. Der Vorsitzende der Generation 60+ in der SVP, Otto von Dellemann, betont: „Großeltern spielen in unserer Gesellschaft eine sehr wichtige Rolle. Sie sind es, die das Fundament für den heutigen Wohlstand gelegt haben. Unsere Großeltern haben nicht nur eine Schlüsselfunktion in unseren Familien, sondern sie haben auch unserer Südtiroler Geschichte stark geprägt. Die Kinder jeder Generation wollen wissen, wo her sie kommen. Dies betrifft ihre Familie, aber auch ihre Heimat und Kultur.“

„Großeltern sind überaus wichtige Bezugs- und Ansprechpersonen, sowie Werte- und Wissensvermittler für die Enkelkinder. Es ist wichtig zu wissen, wo man herkommt. Großeltern sind „lebendige Zeugen einer Zeit, die sonst nur noch aus Büchern oder alten Filmen“ kennengelernt werden kann. Enkelkinder lernen vom Erfahrungsschatz und der Besonnenheit ihrer Großeltern und profitieren davon jeden Tag aufs Neue. Im Zusammensein mit den Enkelkindern können Werte und Erfahrungen weitergegeben werden, die über den eigenen Tod hinaus Spuren hinterlassen“, ist Dellemann überzeugt.

„Als politischer Vertreter der Generation der Großeltern möchte ich unterstreichen, dass wir mit Freude den Tag der Großeltern begehen und die Respekts- und Dankbarkeitsbekundungen gerne annehmen. Der Tag der Großeltern erinnert alle Generationen daran, dass man nur gemeinsam die Herausforderungen unserer Zeit meistern kann und dass ein guter Dialog zwischen den verschiedenen Generationen allen zu Gute kommt“, so von Dellemann.