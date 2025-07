Hamas prüft neuen Vorschlag für Waffenruhe

Von: APA/Reuters/dpa

Die radikal-islamische Hamas prüft einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen. Gleichzeitig fordert die Terrororganisation einen vollständigen Abzug der israelischen Truppen. Man strebe eine Vereinbarung an, die ein Ende des Krieges sicherstelle, teilte die Hamas mit, nachdem sie ein entsprechendes Angebot über die Vermittler Ägypten und Katar erhalten hatte. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigt seinerseits die Zerschlagung der Hamas an.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump am Dienstag erklärt, Israel habe den Bedingungen für eine 60-tägige Feuerpause zugestimmt. Trump hofft, dass kommende Woche ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe und eine Freilassung der Geiseln erreicht werden könne. Am Montag wird der Netanyahu im Weißen Haus erwartet.

Unterdessen gingen die israelischen Angriffe in der Enklave weiter. Dabei seien mindestens 20 Menschen in dem palästinensischen Gebiet getötet worden, teilten die von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden am Mittwoch mit.