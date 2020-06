Helmut Tauber für Reduzierung der Mehrwertsteuer

Bozen – Wer in Zeiten der Coronakrise von Steuersenkungen spricht, macht sich beim Volk beliebt. SVP-Landtagsabgeordneter Helmut Tauber spricht sich für eine Reduzierung der Mehrwertsteuer aus.

“Die Regierungen Österreichs und Deutschlands haben beschlossen, zur Ankurbelung der Wirtschaft die Mehrwertsteuer auf bestimmte Produkte und Dienstleistungen zu reduzieren. Dies gilt speziell auch für die touristischen Übernachtungen und für die Verabreichung von Speisen und Getränken in den Gastbetrieben. Diesem Beispiel soll auch die italienische Regierung folgen und die Mehrwertsteuersätze zumindest temporär reduzieren“, fordert SVP-Landtagsabgeordneter Helmut Tauber.

“Speziell in den von der Corona-Pandemie stark betroffenen Sektoren, wie Handel, Beherbergung und Gastronomie, würde eine Reduzierung der Mehrwertsteuersätze zu einer Belebung beitragen”, meint Tauber.

Tauber verweist dabei auf die jüngsten Umfragen der Gastgewerbeverbände „Fipe“ und „Federalberghi“ zu den wirtschaftlichen Aussichten der Gastbetriebe. “Laut ‘Fipe’ haben die Gastronomiebetriebe ihre Umsätze gegenüber der Zeit vor dem Lockdown halbiert. Zwei Drittel der Betriebe hätten das Personal reduzieren müssen. 52 Prozent der befragten Gastronomen sprechen von starken Einnahmenverlusten”, meint Tauber.

“Nach wie vor schwierig gestaltet sich auch die Lage in der Hotellerie. In der Zeit des totalen Stillstandes in Italien hat die Beherbergungsbranche rund 29 Millionen touristische Ankünfte beziehungsweise 81 Millionen Nächtigungen verloren. Das sind rund 18 Prozent aller Nächtigungen von in- und ausländischen Touristen pro Jahr in Italien. Diese Umsatzrückgänge lassen sich in der Hotellerie nicht mehr aufholen. Deshalb sind Maßnahmen gefragt, welche zur touristischen Belebung beitragen. So wäre unter anderem auch eine Senkung der Mehrwertsteuer sehr sinnvoll; noch dazu, wenn unsere Nachbarländer diese Maßnahme ebenso nutzen“, so Tauber. Er werde darauf hinarbeiten, in enger Abstimmung mit der Landesregierung, mit SVP-Senator Dieter Steger und den anderen SVP-Parlamentariern in Rom, die Regierung von dieser kurzfristigen aber sehr wirksamen Maßnahme zu überzeugen.