“Im Moment” keine Gefahr für Israel durch iranische Angriffe

Von: APA/AFP/dpa/Reuters

Nach den iranischen Raketenangriffen auf Israel hat die israelische Armee am Dienstagabend vorläufig Entwarnung gegeben. “Im Moment” gehe keine Gefahr mehr vom Iran aus, erklärte die Armee am Abend. Die Menschen könnten die Schutzräume wieder verlassen. Angesichts der Raketenangriffe hatte US-Präsident Joe Biden die Armee seines Landes angewiesen, Israel zu Hilfe zu kommen und iranische Raketen abzuschießen. Das erklärte das Weiße Haus am Dienstag in Washington.

Der Präsident und Vize-Präsidentin Kamala Harris würden den iranischen Angriff gemeinsam vom Weißen Haus aus verfolgen. Der Iran hatte zuvor begonnen, Israel mit Raketen zu beschießen, auch die Metropole Tel Aviv. Kurz zuvor hatte die US-Regierung gewarnt, ein iranischer Angriff auf Israel stehe “unmittelbar” bevor. Die USA hatten zuvor bereits ihre Militärpräsenz in der Nahost-Region verstärkt. Auch beim ersten direkten Angriff des Iran auf Israel im April hatten sich die USA am Abschuss iranischer Drohnen und Raketen beteiligt.

Nach den Worten eines hochrangigen Vertreters des Iran gab das Oberhaupt des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, den Befehl für den Raketenbeschuss. Man sei zu jedem Vergeltungsschlag bereit, sagte er. Khamenei sei nach dem Angriff an einem sicheren Ort untergebracht. Der Angriff sei eine Vergeltung für die Tötung von Hamas-Auslandschef Ismail Hanija, Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah sowie eines iranischen Generals, hieß es im Staatsfernsehen.