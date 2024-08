Intercity von Lecce nach Bozen jetzt täglich

Von: mk

Bozen – Für nachhaltige Mobilität arbeiten das Land Südtirol und die Region Apulien verstärkt zusammen, was sich bereits konkret auswirkt. Zwölf Jahre lang verkehrte der Intercity Bozen-Lecce nicht. Heuer wurde die Direktverbindung wieder eingesetzt. Seit Juni fährt der Intercity Bolzano-Lecce samstags und sonntags von Südtirol nach Apulien. Von Apulien aus fuhr der Intercity-Zug Südtirol bisher freitags und samstags. Aufgrund der großen Nachfrage der Fahrgäste wird diese Fahrt, nun täglich angeboten.

Der Zug fährt um 8.20 Uhr in Lecce ab und kommt nach einer Fahrt entlang der Adria-Küste um 20.31 Uhr in Bozen an.

Von Bozen aus wird eine neue Intercity-Verbindung (IC 619) von Trenitalia angeboten, und zwar von Montag bis Freitag, mit Abfahrt in Bozen um 7.16 Uhr und Ankunft in Bologna um 10.35 Uhr. Wer nach Apulien weiterfahren möchte, kann in Bologna um 12.00 Uhr den Intercity 607 nehmen und kommt um 20.40 Uhr in Lecce an.

“Diese zusätzlichen Bahnverbindungen bringen eine bessere Vernetzung und Erreichbarkeit für Südtirol und wirken sich positiv auf die Entwicklung beider Länder aus”, zeigt sich Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider zufrieden. Erst kürzlich sei bei Treffen mit einer Delegation aus Apulien in Bozen die Zusammenarbeit im Bereich nachhaltige Mobilität und öffentlicher Personenverkehr ausgebaut worden, so Alfreider.

“Der Intercity-Züge IC 610 und IC 609 vereinen Italien von Norden bis Süden und ermöglichen es Südtirol und Apulien, sich besser kennenzulernen und sich näherzukommen”, sagt die Regionalrätin für Verkehr und nachhaltige Mobilität der Region Apulien, Debora Ciliento. “Trotz Entfernung und Unterschiede sind Kommunikation und Verbindungen zwischen den Gebieten wichtig für die Weiterentwicklung”.

Mit dem Zug von Bozen nach Lecce – Fahrpläne

IC 609 Bozen – Lecce – Samstag und Sonntag (Haupthaltestellen): Bozen (Abfahrt 10.42) – Auer (10.56) – Mezzocorona (11:11) – Trient (11.24) – Rovereto (11.38) – Verona P.N. (12.35) – Bologna C.le (14.00) – Foggia (19.52) – Bari (21.09) – Lecce (Ankunft 22.49); IC 610 Lecce – Bozen – täglich (Haupthaltestellen): Lecce (Abfahrt 8.20) – Bari (9:55) – Foggia (11.10) – Bologna C.le (17.03) – Verona P.N. (18.45) – Rovereto (19.33) – Trento (19.49) – Mezzocorona (20.01) – Auer (20.17) – Bozen (Ankunft 20.31); IC 619 Bozen – Bologna C.le – Montag – Freitag: Bolzano (Abfahrt 7:16) Auer (7.30) – Mezzocorona (7.45) – Trento (8.04) – Rovereto (8.18) – Verona P.N. (9.16) – Bolgona C.le (Ankunft 10.35).