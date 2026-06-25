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Die Kämpfe sollen endlich ruhen

Israel erteilt Abzug aus Sicherheitszonen des Libanon Absage

Donnerstag, 25. Juni 2026 | 19:19 Uhr
Die Kämpfe sollen endlich ruhen
APA/APA/AFP/FADEL ITANI
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Von: APA/dpa/AFP/Reuters

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz lehnt einen Truppenabzug aus dem Libanon trotz Drucks ab. Die Armee werde so lange wie nötig in den Sicherheitszonen des Nachbarlandes, in Syrien und im Gazastreifen bleiben, sagte Katz. Ein Rückzug aus diesen Gebieten komme nicht infrage. Indes gingen in Washington die direkten Gespräche zwischen Israel und dem Libanon weiter. Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Motorrad im Südlibanon gab es am Donnerstag drei Tote.

Bei den Verhandlungen in der US-Hauptstadt soll die Waffenruhe gefestigt werden. Die libanesische Regierung will vor allem auch einen Abzug der israelischen Truppen erzielen. Israel will eine Entwaffnung der Hisbollah durchsetzen.

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Motorrad im Südlibanon kamen nach staatlichen Angaben drei Menschen ums Leben. Die libanesische staatliche Nachrichtenagentur NNA meldete, dass außerdem eine Person verletzt wurde. Die israelische Armee bestätigte den Angriff auf Nachfrage, ohne weitere Details zu nennen. Eigentlich herrscht zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon eine Waffenruhe.

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