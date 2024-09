Israel macht Rückkehr Geflohener in den Norden zu Kriegsziel

Von: APA/dpa/Reuters

Israels Sicherheitskabinett hat im Konflikt mit der libanesischen Hisbollah-Miliz die Rückkehr geflüchteter Bürger in den Norden des Landes zum weiteren Ziel des Gazakrieges erklärt. Israel werde “auf das Erreichen dieses Ziels” hinarbeiten, teilte das Büro des Ministerpräsidenten in der Nacht nach einer Kabinettssitzung mit. Seit Beginn der fast täglichen Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah sind Zehntausende Menschen in beiden Ländern aus dem Grenzgebiet geflohen.

Bisher hatte die israelische Führung ihre Kriegsziele definiert mit der Zerstörung der militärischen Fähigkeiten und des Regierungsapparats der islamistischen Hamas in Gaza, der Freilassung aller Geiseln und der Gewährleistung, dass für Israel künftig keine Bedrohung mehr vom Gazastreifen ausgeht. Die mit der Hamas verbündete Hisbollah beschießt Israel seit Beginn des Gazakrieges vor fast einem Jahr. Sie will die Waffen erst bei Erreichen einer Waffenruhe in Gaza schweigen lassen. Israel fordert, dass die Hisbollah sich aus dem Grenzgebiet zurückzieht, so wie dies eine UNO-Resolution vorsieht.

US-Außenminister Antony Blinken reiste erneut unterdessen erneut nach Ägypten. Dort will er die Bemühungen für eine Gaza-Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas vorantreiben. Das teilte das US-Außenministerium in Washington mit. Blinken werde dazu von Dienstag bis Donnerstag Gespräche mit ägyptischen Regierungsvertretern führen. Nach Israel wird Blinken Medienberichten zufolge diesmal nicht reisen.

Bei den indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe und eine Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln vermitteln Ägypten, die USA und der Golfstaat Katar zwischen Israel und der Hamas. Derzeit treten die Verhandlungen auf der Stelle. Im Gazastreifen werden noch 101 der bei dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 verschleppten Geiseln festgehalten. Unbekannt ist, wie viele von ihnen überhaupt noch leben.