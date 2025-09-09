Aktuelle Seite: Home > Politik > Junge Stimmen aktiv eingebunden
Erste Sitzung des neuen Jugendbeirates in Brixen

Junge Stimmen aktiv eingebunden

Dienstag, 09. September 2025 | 18:07 Uhr
Jugendbeirat
Von: mk

Brixen – Am 3. September 2025 fand die erste Sitzung des neu eingesetzten Jugendbeirates der Gemeinde Brixen statt. Um 17.00 Uhr trafen sich die Mitglieder, wo der zuständige Stadtrat Peter Natter die Jugendlichen begrüßte und die neuen Mitglieder offiziell vorgestellt wurden.

Im Mittelpunkt der Sitzung stand die Frage, wie junge Menschen in Brixen stärker eingebunden werden können. Besonders hervorgehoben wurde dabei die Kommunikation zwischen Institutionen und Jugendlichen: Ziel ist es, diese zu verbessern, damit junge Bürgerinnen und Bürger über die Projekte der Gemeinde besser informiert sind und aktiv an der Entwicklung mitwirken können.

Weitere wichtige Themen waren leistbares Wohnen, der Ausbau von Freizeitstrukturen wie Sportplätzen oder Skateparks, die Schaffung und Stärkung von Jugendräumen – insbesondere in den Fraktionen – sowie die Möglichkeit einer engeren Zusammenarbeit mit anderen Gremien der Gemeinde.

Der Jugendbeirat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Stadtrat Peter Natter (Vorsitzender), Bartoccini Julia Mariella, Bortolotti Roberta, Calderon Bonvida Anna, Coltri Simone, Faller Patrick, Lazzari Sarah, Noziglia Arianna, Obexer Josef, Pernthaler Julian, Prosch Martin, Reiterer Viktor und Troi Benni.

Stadtrat Peter Natter zeigte sich erfreut über den engagierten Austausch: „Es ist uns ein großes Anliegen, die Sichtweisen der jungen Generation in die Gemeindearbeit einfließen zu lassen. Die heutige Sitzung hat gezeigt, wie viele Ideen und Anregungen vorhanden sind. Dies ist ein wertvoller Beitrag, um Brixen jugendfreundlich und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.“

Der Jugendbeirat wird im Rahmen einer Klausur im Oktober sein Arbeitsprogramm für das Jahr 2026 festlegen.

Bezirk: Eisacktal

