Kreise: Israel entscheidet Dienstag über Libanon-Waffenruhe

Von: APA/AFP

Das israelische Sicherheitskabinett will nach Angaben aus Regierungskreisen Dienstagabend über eine mögliche Waffenruhe im Konflikt mit der libanesischen Hisbollah-Miliz entscheiden. Das Sicherheitskabinett werde dann über einen “Waffenruhe-Deal” für den Libanon entscheiden, sagte ein israelischer Regierungsmitarbeiter, der anonym bleiben wollte, am Montag. Der Druck seitens der EU und der USA, eine Waffenruhe zu erreichen, hatte zuletzt stetig zugenommen.

Kurz zuvor hatte Danny Danon, Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York, gesagt, dass die Verhandlungen über eine Feuerpause “vorankommen”. In Washington sagte der Sprecher des Nationalen US-Sicherheitsrats, John Kirby, Israel und die Hisbollah seien “nahe” an einer Einigung über eine Feuerpause: “Wir glauben, dass wir einen Punkt erreicht haben, an dem wir nahe dran sind.”Allerdings fügte Kirby hinzu’ dass “wir noch nicht am Ziel sind”.

Hisbollah und Israel sollen sich aus Südlibanon zurückziehen

Zuletzt war der Druck aus der Europäischen Union und den USA gewachsen, eine Waffenruhe im Libanon zu erreichen. Die diplomatischen Bemühungen wurden verstärkt, der US-Sondergesandte Amos Hochstein sprach in der vergangenen Woche bei einer Reise im Nahen Osten von “weiteren Fortschritten” auf dem Weg zu einer Feuerpause.

Am Montag berichtete das US-Nachrichtenportal “Axios”, dass beide Seiten kurz vor einer Einigung stünden. Diese würde eine 60-tägige Übergangsphase vorsehen, während der sich die Hisbollah und die israelische Armee aus dem Südlibanon zurückziehen sollen und die libanesische Armee dort neu stationiert werden soll. Dem Bericht zufolge ist zudem die Einrichtung eines von den USA geführten Komitees vorgesehen, das die Umsetzung der Vereinbarung überwachen soll.