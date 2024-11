Landeshauptmann Kompatscher trifft chinesischen Botschafter

Von: luk

Bozen – Der Botschafter der Volksrepublik China in Italien, Jia Guide, hat am Freitag Landeshauptmann von Südtirol, Arno Kompatscher, getroffen. Kompatscher sprach mit Jia Guide unter anderem über die bestehenden bilateralen Beziehungen zwischen Italien und China, die mögliche Zusammenarbeit zwischen führenden Akteuren der lokalen Wirtschaft mit chinesischen Wirtschaftspartnern sowie über die Themen Autonomie und Minderheitenschutz. Dabei ging es um die Autonomie Südtirols, die international als Beispiel für eine friedliche Lösung ethnischer Konflikte gilt, und um den Schutz und die Autonomie ethnischer Minderheiten in der Volksrepublik China, darunter auch die tibetische Minderheit.

“Das Gespräch mit Jia Guide war offen, konstruktiv und sehr bereichernd”, sagte Landeshauptmann Kompatscher nach dem Treffen. “Der chinesische Botschafter hat betont, dass er unser Autonomiemodell gründlich studieren möchte.”

Botschafter Jia Guide studierte an der Universität Peking und hat einen Master in Umweltrecht von der George Washington University. Seit den 1990er-Jahren ist er in der Diplomatie tätig, wobei er Positionen im Außenministerium (immer in der Rechts- und Vertragsabteilung) und in Kingston (Jamaika) sowie in Wien (bei den Vereinten Nationen) innehatte. Von 2015 bis 2019 war Guide Botschafter in Peru. Beim Besuch im Palais Widmann wurde er begleitet von der Gesandten-Botschaftsrätin Guo Lin, dem Leiter des Politischen Büros der Botschaft, Huang Ruikai, dem Botschaftssekretär Wu Yize und Zhang Xiao, dem Attaché des Konsulats der Botschaft.