Massive Raketenangriffe aus Gaza auf Israel

Von: APA/dpa/Reuters

Israel ist nach Angaben seiner Armee vom Gazastreifen aus mit rund 20 Raketen beschossen worden. Einige seien von der Raketenabwehr abgefangen worden, andere in offenes Gelände eingeschlagen. Verletzte habe es nicht gegeben, betonte die Armee. In Orten nahe der Grenze zum Gazastreifen gab es Luftalarm, die Menschen mussten binnen weniger Minuten in die Schutzräume hasten. Israelische Medien sprachen von einem der heftigsten Angriffe seit geraumer Zeit.

Die Abschussorte der Raketen seien von der israelischen Artillerie unter Feuer genommen worden, teilte die Armee mit. Die Berichte ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Nach Angaben der von der Hamas geführten Gesundheitsbehörde wurden im Westjordanland zwei Palästinenser bei einem Einsatz Israels getötet. Eine Frau und ein Bursche seien am Montag in der Stadt Tulkarm ums Leben gekommen, teilte die Behörde mit. Israelische Streitkräfte hatten am Sonntag eine Razzia in Tulkarm durchgeführt und dabei ein Mitglied der militanten Gruppe Islamischer Jihad getötet.