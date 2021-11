Meran: Öffentliche Kerzenaktion gegen Gewalt an Frauen

Meran – Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen lud die Stadtverwaltung und das Netzwerk gegen Gewalt heute um 17.00 Uhr zu einer öffentlichen Kerzenaktion in die obere Freiheitsstraße. Daran nahmen rund 150 Personen teil.

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November hat das Amt für Chancengleichheit der Stadtgemeinde Meran und das 2012 eingerichtete Netzwerk gegen Gewalt der Stadt Meran diverse Aktionen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu diesem Thema vorbereitet.

Heute Nachmittag fand in der oberen Freiheitsstraße (beim Treppenzugang zur Kurpromenade) eine öffentliche Kerzenaktion statt, um auf Opfer von Gewalt aufmerksam zu machen und für das Thema zu sensibilisieren.

Rund 150 Teilnehmer*innen – darunter auch Bürgermeister Dario Dal Medico und Vizebürgermeisterin Katharina Zeller – zündeten weiße Kerzen an, um ein klares Zeichen gegen Gewalt zu setzen.

“Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen ist nicht nur einfach irgendein Gedenktag, sondern ein Tag, der uns wachrütteln und uns daran erinnern soll, dass wir ein gesellschaftliches Problem haben. Denn immer noch gibt es Frauen, die der Gewalt zum Opfer fallen, auch hier in Südtirol und auch in Meran. Wir müssen dagegen ankämpfen, alle gemeinsam, Männer und Frauen”, betonte Vizebürgermeisterin und Chancengleichheit-Referentin Katharina Zeller, die sich dann auch bei allen Institutionen und Vereinen bedankte, die sich am Netzwerk beteiligen.

“Die Meraner Stadtverwaltung ist sehr froh und stolz darauf, mit professionellen Helfern und Helferinnen zusammenarbeiten zu dürfen, um diesem Phänomen entgegenzuwirken. Als Bürgermeister der Stadt Meran kann ich ihnen versichern, dass wir weiterhin mit Entschlossenheit die Projekte und die Initiativen des Netzwerkes unterstützen werden”, so Dal Medico.

Anschließend wurden auch die Initiativen vorgestellt, die das Netzwerk gegen Gewalt 2021 durchgeführt hat bzw. noch umsetzen möchte: Die im Oktober lancierte Mobilisierungskampagne für Männer “Wir zeigen Gesicht” und die Sensibilisierungskampagne gegen sexuelle Gewalt, die am 29. November mit einer großangelegten Plakataktion unter dem Motto “Ohne Ihre Zustimmung ist es Gewalt” starten soll.