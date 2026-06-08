Netanyahu bestätigt Kampfpause mit Iran – Libanon im Visier

Von: APA/AFP/dpa/Reuters

Nach den ersten gegenseitigen Angriffen zwischen dem Iran und Israel seit Beginn einer Waffenruhe Anfang April sind die Kämpfe nach den Worten des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu eingestellt worden. Derzeit ruhten die Kämpfe an dieser Front. “Nachdem wir das Terrorregime in Teheran angegriffen haben, hat es aufgehört, uns zu attackieren”, sagte Netanyahu im TV. Unterdessen setzte die israelische Armee am Montag ihre Angriffe im Süden des Libanon fort.

Netanyahu drohte Teheran jedoch mit neuen Attacken, sollte der Iran “den Fehler begehen, die Angriffe gegen uns wieder aufzunehmen”. Zuvor hatte der Iran die Einstellung der Angriffe auf Israel erklärt, jedoch zugleich mit “härteren und vernichtenderen Maßnahmen” gedroht, sollte Israel die Angriffe auf den Süden des Libanon fortsetzen.

Der Iran hatte Sonntagabend erstmals seit Inkrafttreten einer brüchigen Waffenruhe Anfang April wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Als Grund gaben die iranischen Revolutionsgarden israelische Luftangriffe auf Viertel von Beirut im Libanon an, die als Hochburgen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz gelten. Als Reaktion griff Israel nach Armeeangaben in der Nacht auf Montag militärische Ziele im Iran an. In der Früh attackierte der Iran dann Israel mit weiteren Raketensalven.

Am Montag erklärte die iranische Armee den Angriff für beendet. Der Iran habe Israel eine “schmerzhafte Antwort” gegeben, und “dementsprechend ist hiermit die Einstellung der Armee-Einsätze verkündet”, gab die Armee bekannt. Zugleich warnte sie vor noch härteren Maßnahmen, sollte Israel weiter angreifen.

Erneut israelische Attacken auf den Libanon

Unterdessen setzte die israelische Armee am Montag ihre Attacken auf den Libanon fort. Ein Angriff habe “auf ein Auto in der Nähe eines Gebäudes des libanesischen Roten Kreuzes” in der Küstenstadt Tyros gezielt, berichtete die libanesische Nachrichtenagentur NNA. Das libanesische Rote Kreuz teilte mit, dass vier Rettungskräfte verletzt worden seien. Ein AFP-Fotograf sah ein in Flammen stehendes Auto auf einer Küstenstraße.

Anrainer versammelten sich um das Auto, ein Krankenwagen mit Sanitätern traf ein, wie der AFP-Fotograf berichtete. Nach Angaben von NNA trafen israelische Angriffe seit der Früh mehr als zwölf Orte im Süden des Libanon, darunter auch Burj al-Shemali bei Tyros.

Wie das libanesische Kulturministerium mitteilte, wurde auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros bei Angriffen am Sonntag beschädigt. AFP-Journalisten sahen Staub und Trümmer an der Stätte. NNA berichtete, die Angriffe vom Montag hätten Todesopfer zur Folge gehabt, das libanesische Gesundheitsministerium veröffentlichte zunächst keine Zahlen.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärte am Montag, die israelische Armee werde die Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon ungeachtet der iranischen Drohungen weiter fortsetzen.