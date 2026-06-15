PNRR investiert in nächste Generation: Schulsportanlagen besichtigt

Von: mk

­Karneid/Terlan – Etwa 4600 Projekte wurden bzw. werden in Südtirol mit Unterstützung aus dem PNRR-Fonds umgesetzt – zahlreiche davon im Bereich Bildung. Drei dieser Projekte hat sich das Bildungsministerium nun genauer angeschaut und die Umsetzung dokumentiert: Die neue Turnhalle in Steinegg und die zwei Sportplätze in der Gemeinde Terlan. Europa-Landesrätin Magdalena Amhof zeigte sich im Rahmen des Lokalaugenscheins erfreut über die “vielen kleinen Juwelen für die lokale Bevölkerung”, die verwirklicht werden konnten.

Neben den großen Investitionen konnten durch den europäischen NextGeneration EU-Wiederaufbaufonds auch unzählige kleinere Vorhaben verwirklicht werden, ganz besonders im Bildungsbereich. Vor kurzem besuchten Techniker des Bildungsministeriums Südtirol, um einige Beispielprojekte zu dokumentieren. Europa-Landesrätin Magdalena Amhof nutzte die Gelegenheit, um den erfolgreichen Abschluss einiger Vorhaben präsentieren zu können. Darunter mehrere Turnhallen, die in den Schulen in Steinegg und Terlan bereits sehr gut genutzt werden.

“Gerade weil ich selbst stark mit dem Sport verbunden bin, weiß ich, wie wichtig solche Einrichtungen sind, um Sport und Bewegung gemeinsam erleben zu können. Durch die PNRR-Geldmittel konnten in Südtirol viele wichtige Projekte umgesetzt werden, die für die örtliche Gemeinschaft von unschätzbarem Wert sind”, erklärte Amhof beim Besuch der Grundschule “Stephan Schroffenegger” in Steinegg.

Die neue Turnhalle in Steinegg etwa wird nicht nur von der Grundschule, sondern von der gesamten Bevölkerung genutzt, etwa durch Aktivitäten der Vereine. “Doch auch die Oberfläche, die als Platz für das Dorf gestaltet wurde, bietet die Möglichkeit, Märkte und Veranstaltungen abzuhalten. Zudem wurden Parkplätze geschaffen, die unser Ort dringend braucht”, berichtete Gemeindereferentin Maria Luise Lantschner.

Schuldirektor Ivan Stuppner und Gemeindesekretär Martin Oberhofer zeigten sich sehr erfreut über die gelungene Ausführung der Turnhalle, die drei Stockwerke umfasst und über eine Tribüne verfügt. Gekostet hat das Bauwerk 4,5 Millionen Euro, wobei über den PNRR rund 2,5 Millionen beigesteuert werden.

Zwei Sportplätze sind hingegen in der Gemeinde Terlan entstanden, und zwar in der Grundschule Siebeneich und in der Mittelschule Terlan. In Terlan wurde übrigens auch die Gestaltung der neuen Webseite des Schulsprengels über PNRR-Gelder finanziert.

“In die Schule zu investieren bedeutet, unseren jungen Menschen moderne, sichere und angemessene Räumlichkeiten zu bieten. Es handelt sich um Investitionen, die der neuen Generation und somit unserer Zukunft zu Gute kommen”, schließt Amhof.