Rechtsnationale könnten Mehrheit bei Frankreich-Wahl holen

Von: APA/AFP/dpa

Der rechtsnationale Rassemblement National (RN) könnte künftig stärkste Kraft in der französischen Nationalversammlung werden. Ersten Hochrechnungen zufolge landete es mit seinen Verbündeten in der ersten Runde der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich mit 34 bis 34,2 Prozent vorne. Das Mittelager von Präsident Emmanuel Macron landete demnach mit 20,3 bis 21,5 Prozent auf Platz drei hinter dem Linksbündnis Nouveau Front Populaire mit 28,1 bis 29,1 Prozent.

Wie viele Sitze die Blöcke in der Nationalversammlung bekommen, wird aber erst in Stichwahlen am 7. Juli entschieden. Für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist das Ergebnis eine herbe Niederlage. Er hatte darauf gesetzt, mit der vorgezogenen Neuwahl die relative Mehrheit seiner Mitte-Kräfte im Unterhaus auszubauen. Das scheint nun äußerst unwahrscheinlich.

Die Wahlbeteiligung lag den Instituten zufolge bei 65,8 bis 67 Prozent. Macron erklärte dem Élysée-Palast zufolge, dass die hohe Wahlbeteiligung den Willen zeige, die politische Situation zu klären. Mit Blick auf das RN-Ergebnis sagte er, es sei an der Zeit, für den zweiten Wahlgang einen breiten, eindeutig demokratischen und republikanischen Zusammenschluss zu bilden.

Jordan Bardella, Chef des RN, will mit einer absoluten Mehrheit im Parlament als Ministerpräsident die Regierung übernehmen. “Wenn die Wähler uns am kommenden Sonntag zu einer absoluten Mehrheit verhelfen, um das Land wieder aufzubauen, will ich der Premierminister aller Franzosen sein”, sagte Bardella Sonntagabend.

Die linkspopulistische Partei Partei La France Insoumise (LFI) kündigte unterdessen an, ihre Kandidaten in der zweiten Runde in bestimmten Wahlkreisen zurückzuziehen. In Wahlkreisen, in denen LFI auf dem dritten Platz gelandet sei und der Rassemblement National (RN) auf dem ersten, würden sich die LFI-Kandidaten zurückziehen, sagte LFI-Chef Jean-Luc Mélenchon Sonntagabend.

“Wir werden dem RN nirgendwo einen Sieg ermöglichen”, betonte Mélenchon. “Unsere Wahlempfehlung ist einfach, direkt und klar: Keine Stimme, kein Sitz mehr für den RN”, sagte er weiter. Mélenchon bezeichnete die Wahl als “schwere und unbestreitbare Niederlage” für Präsident Macron.

Am Abend gratulierte Italiens Vizepremier und Chef der rechten Regierungspartei Lega Marine dem Rassemblement National zum Wahlerfolg. “Herzlichen Glückwunsch an Marine Le Pen und Jordan Bardella für das außergewöhnliche Ergebnis in der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich, wie aus den Exit Polls hervorgeht”, postete Salvini in sozialen Netwerken.

“Beschämend ist Macron, der mit seinem Aufruf zu ‘Blöcken’ gegen das Rassemblement National in der zweiten Runde mit allen Mitteln versucht, sich einem Wandel zu widersetzen, der von Millionen Franzosen in Paris und in Brüssel zum Ausdruck gebracht wurde”, kommentierte Salvini. Er verglich Macron mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die sich laut Salvini gegen einen Wandel in der EU stemme.

Salvinis Lega gehört wie Le Pens “Rassemblement National” der kleineren europaskeptischen Fraktion im EU-Parlament, “Identität und Demokratie” (ID), an. Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland war nach NS-Sagern ihres Spitzenkandidaten Maximilian Krah auf Betreiben Le Pens vor der Europawahl aus der Fraktion ausgeschlossen worden und sucht nun nach neuen Bündnispartnern. Le Pen wird nachgesagt, eine Zusammenarbeit mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni anzustreben, die dominante Kraft der aktuell führenden Rechtsfraktion EKR ist.