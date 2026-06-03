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Angriff auf Region Donezk (Archivbild)

Russland: Sieben Tote bei Drohnenangriff in Region Donezk

Mittwoch, 03. Juni 2026 | 06:38 Uhr
Angriff auf Region Donezk (Archivbild)
APA/APA/UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE/HANDOUT
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Von: APA/Reuters

Bei einem Drohnenangriff im russisch kontrollierten Teil der ostukrainischen Region Donezk sind nach Angaben der Besatzungsbehörden sieben Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. Die Drohne habe einen Reisebus getroffen, der zwischen Moskau und Simferopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim unterwegs gewesen sei, teilte der von Moskau eingesetzte Regionalgouverneur Denis Puschilin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Russland hatte zuvor den Abschuss mehrerer Drohnen über der Region Leningrad und im Anflug auf Moskau gemeldet. In der Region im Nordwesten des Landes seien drei Drohnen abgeschossen worden, teilte Gouverneur Alexander Drosdenko am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Telegram mit. Weitere 13 Drohnen habe die Luftabwehr vor der Hauptstadt abgefangen, erklärte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin. Am St. Petersburger Flughafen Pulkowo wurde der Flugverkehr vorübergehend eingeschränkt.

Das teilte die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mit. In St. Petersburg beginnt in Kürze das Internationale Wirtschaftsforum. Bei einem Drohnenangriff auf die Stadt Mitschurinsk in der zentralrussischen Region Tambow wurden nach Angaben von Gouverneur Jewgeni Perwyschow unter anderem Nebengebäude einer Industrieanlage, ein Wohnhaus und eine Bibliothek beschädigt. Verletzte gebe es nicht, teilte er auf Telegram mit.

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