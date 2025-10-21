Aktuelle Seite: Home > Politik > Sanae Takaichi zur ersten Regierungschefin Japans gewählt
Sanae Takaichi wird erste Regierungschefin Japans

Sanae Takaichi zur ersten Regierungschefin Japans gewählt

Dienstag, 21. Oktober 2025 | 07:06 Uhr
Sanae Takaichi wird erste Regierungschefin Japans
APA/APA/AFP/POOL/YUICHI YAMAZAKI
Von: APA/AFP

Das Unterhaus des japanischen Parlaments hat die Parteichefin der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP), Sanae Takaichi, zur ersten Ministerpräsidentin des Landes ernannt. Die 64-jährige, als nationalistische Hardlinerin geltende Politikerin erhielt am Dienstag bereits in der ersten Wahlrunde die Mehrheit der Stimmen. Nach einem Treffen mit dem japanischen Kaiser Naruhito im Laufe des Tages wird sie ihr Amt offiziell antreten.

