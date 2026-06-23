SHB verneigt sich vor Herwig Nachtmann

Von: luk

Bozen – Der Südtiroler Heimatbund (SHB) nimmt Abschied vom Freiheitskämpfer Herwig Nachtmann, der am 18. Juni 2026 im 86. Lebensjahr friedlich entschlafen ist.

„Mit dem Nordtiroler Herwig Nachtmann verliert Tirol einen Mann, der sich in jungen Jahren aus tiefer Verbundenheit zu seiner Heimat und aus seiner Überzeugung für das Selbstbestimmungsrecht Südtirols einsetzte. Als Student gehörte er zu jener Generation von Nord- und Südtirolern sowie deren Freunden, die das Schicksal der Heimat nicht gleichgültig ließ“, betont SHB-Obmann Roland Lang.

Nachtmanns Name sei untrennbar mit den Südtirolprozessen der 1960er-Jahre verbunden. “Im Grazer Südtirolprozess von 1965 gehörte der Verstorbene zu jenen Angeklagten, die offen zu ihrer Unterstützung des Südtiroler Freiheitskampfes standen und auf diese Weise wesentlich dazu beitrugen, den politischen Charakter der Südtirolfrage vor der österreichischen Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Das Verfahren endete zunächst mit der Unzuständigkeitserklärung des Schöffengerichtes, die zu jener Zeit weithin als Bestätigung rechtsstaatlicher Grundprinzipien gewertet wurde. Im späteren Geschworenenverfahren zählte Nachtmann zu jenen Angeklagten, deren Freispruch rechtskräftig wurde”, so Lang.

“Herwig Nachtmann gehörte zu jener Generation, die in jungen Jahren bereit war, persönliche Nachteile auf sich zu nehmen, um für die Rechte Südtirols einzutreten. Sein Einsatz entsprang sowohl einer tiefen Liebe zur Heimat als auch einem ausgeprägten Gerechtigkeitsempfinden. Dafür verbrachte er auch einen Monat in einem österreichischen Kerker.” Der SHB dankt Herwig Nachtmann für seinen Einsatz für Südtirol. Es stehe dem SHB nicht zu, über das spätere politische Leben des Toten ein Urteil abzugeben, so Obmann Roland Lang.

Und weiter: “Der Südtiroler Heimatbund verneigt sich vor einem Tiroler, dessen Lebensweg eng mit einem zentralen Abschnitt der Tiroler Zeitgeschichte verbunden war. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen.”